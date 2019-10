La décima temporada de “The Walking Dead” empieza en Oceanside con Daryl, Michonne y Aaron entrenando a otros miembros de las comunidades unidas, las lecciones sirven para defenderse de los zombis como de otros humanos peligrosos, en este caso los Whisperers (Susurradores), sobre todo, después de que Judith y su hermano encontraran una mascara de piel caminante en la playa.

Mientras Siddiq cuida a la hija que tuvo con Rosita comienza a tener alucinaciones producto del trauma que sufrió al ser el único sobreviviente de la masacre de los Susurradores. Y es que el miedo es algo con los que todos deben lidiar en esta entrega del drama de AMC.

En otro momento de ‘Lines We Cross’ (10x01), primer episodio de la décima temporada de “The Walking Dead”, la caída de un satélite ocasiona un incendio que los miembros de las comunidades aliadas deben sofocar, sin embargo, para lograrlo cruzan los límites impuestos por Alpha. Algo que definitivamente tendrá consecuencias.

Tras apagar el fuego, Michonne insiste en salir de lugar, pero Eugene sugiere examinar el satélite por si encuentran algo útil, a regañadientes la líder de Alexandria le concede 10 minutos. En tanto, Carol y Daryl se alejan del grupo, y una vez más hablan de escapar juntos. Cuando deciden regresar Carol se detiene un segundo y ve a Alpha unos metros debajo ¿realmente se trata de ella o es una alucinación como al Siddiq?

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD” 10X02: ‘WE ARE THE END OF THE WORLD’

¿QUÉ PASARÁ EN EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”?

De acuerdo a la sinopsis de ‘We Are the End of the World’ (10x02), segundo episodio de la nueva temporada de “The Walking Dead”, “un flashback revela los orígenes de Alpha y Beta; Alpha intenta hacera Lydia más fuerte mientras se preparan para caminar con los muertos; y los susurradores crean sus hordas”.

Por lo visto en el tráiler, esta temporada del drama zombi de AMC, que Fox Premium emite en América Latina, Alpha y Beta serán los protagonistas de este capítulo. Mientras afeita la cabeza de la líder de los Susurradores hablan sobre el hecho de que los otros sobrevivientes les tienen miedo después de lo que hicieron, además aparecerá Gamma (Thora Birch), uno de los nuevos personajes.

En otro avance se muestra a Alpha (Samantha Morton) y a su hija luchando con un grupo de zombis cuando se encuentran con otro sobreviviente, probablemente se trata de Beta.

SNEAK PEEK DE "THE WALKING DEAD" 10x02

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER EPISODIO 2 DE LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”?

‘We Are the End of the World’, segundo episodio de décima temporada de “The Walking Dead”, se estrenará el domingo 13 de octubre a las 9:00 pm (hora local) a través de AMC en Estados Unidos, mientras que en América Latina se emitirá el mismo día a las 8:30 pm (hora peruana) vía Fox Premium Series.

América Latina

Canal: Fox Premium Series | Online: app de Fox

Día: domingo 13 de octubre

Hora: 8:30 pm (hora peruana)

Estados Unidos

Canal: AMC

Día: domingo 13 de octubre

Hora: 9:00 pm (hora local)

España