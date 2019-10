Pasar de los Saviors a los Whisperers fue una transición complicada de villanos en “The Walking Dead” de Fox Premium Series, pues estos nuevos enemigos resultaron ser menos empáticos que los seguidores de Negan. Así, el prospecto de ver un episodio dedicado solo a estos antagonistas no parecía una buena idea.

►“The Walking Dead” no sorprende con su temporada 10, pero promete hacerlo | SPOILERS

►“The Walking Dead”: revelan más imágenes del segundo spin-off

¿Por qué? En el pasado “The Walking Dead” ya experimentó con episodios donde el elenco principal no aparece, de modo que un secundario toma el protagonismo. La narración, que siempre ha sido lenta, alcanzaba velocidades de caracol. Eso no ocurrió con el segundo episodio de la temporada 10, “We Are The End of The World”, escrito por Nicole Mirante-Matthews.

El episodio se desarrolla en dos tiempos: el presente, donde Alpha (Samantha Morton) ordena a Beta (Ryan Hurst) y a un pequeño grupo de Whisperers capturar más muertos vivientes, pues los necesitan para protegerse y, eventualmente, atacar a sus enemigos. Entre los encargados de este trabajo está Frances (Juliet Brett), atormentada por abandonar a su bebé en Hilltop.

"The Walking Dead" 10x02: Beta (Ryan Hurst) resultó ser un personaje más complejo de lo que parecía. Foto: AMC/ Fox.

Frances, quien imagina el llanto de su bebé en el peor de los momentos, lleva la operación al fracaso. Cuando le toca enfrentar a Alpha no recibe un castigo, sino consuelo; lo cual no pasa desapercibido por Beta.

El otro tiempo en el que se desarrolla este episodio es siete años en el pasado, cuando Alpha y Lydia se refugian en un hospital psiquiátrico. Allí encuentran a Beta, uno de los pacientes originales que prefirió no dejar el complejo. Ambos descubren, a las malas, que tienen mucho en común.

Como Lydia es una niña deseosa de imitar a su madre, lo cual se convertirá en una relación marcada por la violencia física, se pone ella misma en riesgo para recorrer el centro médico. Alpha la busca y, en el camino, encuentra y mata a uno de los muertos vivientes; quien era aun ser querido por Beta.

El primer encuentro de Alpha y Beta. Foto: AMC/ Fox.

Aquí es donde el pasado y el presente tienen elementos en común para explicar la conducta benevolente de Alpha y la dureza de Beta. Si bien se trata de un truco muy utilizado en la ficción, “The Walking Dead” lo ejecutó bien, más aún cuando ambos personajes, salvo ser unas máquinas de matar, no habían mostrado sentimientos con los que el espectador logre empatizar.

En el pasado, Beta lamenta la muerte definitiva de su amigo. En el presente, Alpha llora que Lydia ya no esté con ella, sino con los habitantes de Alexandria. En el pasado, Alpha convence a Beta que lo mejor para este mundo es ser como los muertos, no solo porque estos tienen libertad; sino porque no están solos.

Allí está el corazón de “We Are The End of the World”: gente muy herida que, a pesar de enmascarar sus sentimientos -literal y figurativamente- necesita conectarse con otras personas para sobrellevar la locura. Eso es lo que hace Alpha cuando descubre el valor de una de sus subordinadas, a la cual bautiza como Gamma (Thora Birch). Lo cierto es que la confianza de los Whisperers hacia Alpha disminuye con el tiempo, por lo cual es necesario que tomen medidas preventivas... como premiarlos.

La excusa del ataque cayó del cielo en forma de satélite, el mismo que Alexandria recuperó en el episodio previo luego de contener un incendio forestal. Los Whisperers saben que el enemigo invadió la frontera establecida, así que están listos para hacerse sentir de nuevo. Como no podía ser de otra manera, esta vez Alpha es quien observa, desde el fondo de un precipicio, a Carol.

"The Walking Dead" 10x02: Alpha y Lydia. Foto: AMC/ Fox.

PENSAMIENTOS SUELTOS

-Me encanta que los nombres Alpha y Beta hayan nacido de una forma tan casual... como si se tratara de apodos puestos por amigos.

-Gran trabajo el de Samantha Morton como Alpha. Nunca ha sido más perturbadora que en este episodio.

-Si les pareció que hubo más sangre de lo usual, eso se debe a que el capítulo fue dirigido por Greg Nicotero; especialista en efectos especiales de la serie.

-Otro gran momento del episodio resultó ser el mantra de los Whisperers, quienes deben repetirlo una y otra vez para convencerse de que están en el camino correcto:

“Caminamos en la oscuridad, somos libres. Nos bañamos en sangre, somos libres. No amamos nada, somos libres. No tememos a nada, somos libres. No necesitamos palabras, somos libres. Abrazamos nuestra muerte, somos libres. Este es el fin del mundo. Ahora es el fin del mundo. Somos el fin del mundo.”

The Walking Dead 10x02: We Are The End of Ther World

-Ahora que hemos visto ambos lados de la frontera, es momento de la guerra, tal y como se aprecia en el adelanto del episodio 10x03:

PARTICIPA

¿Qué te pareció el episodio 10x02 de “The Walking Dead”? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead” todos los domingos por la noche en Fox Premium Series. El canal Fox básico lo repite los lunes por la noche.