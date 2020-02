Desde hace años “The Walking Dead” es, más que una serie que provoque genuino interés, una criatura que se rehúsa a morir; a diferencia de sus personajes más importantes. Pero no hay serie que dure 100 temporadas ni cuerpo que lo resista, así que en algún momento acabará. Mientras tanto, los personajes pueden sufrir más.

UNA SITUACIÓN DIFÍCIL

Ese es el caso de Carol en “Squeeze”, noveno episodio de “The Walking Dead” temporada 10, que sigue a los héroes en su momento más difícil; pues se encuentran atrapados en una cueva llena de muertos vivientes. Si bien están lejos de estas criaturas, no tienen cómo salir ni tampoco agua o alimentos.

Carol (Melissa McBride), al ver a su enemiga jurada Alpha (Samantha Morton) solo atina a gritar, algo muy distinto a la relativa compostura que ha mantenido en las últimas temporadas, incluyendo la muerte de su hijo. Ella nunca ha sido tan humana como en este momento. Visiblemente afectada por estar atrapada bajo tierra debido a su claustrofobia (algo que se había mostrado de manera breve en la temporada 1), ahora tiene que sobrevivir en un espacio muy cerrado.

Tenemos que pelear por el futuro, dice Daryl (Norman Reedus), quien está al tanto de la furia de Carol contra Alpha. Pero lo que entra por una oreja, sale por la otra y Carol tiene sus propios planes, los cuales se materializan cuando Kelly (Angel Theory) encuentra una caja de dinamita.

Por otro lado Jerry (Cooper Andrews) mostró que aún es posible sentir empatía con un personaje, esto al preocuparnos con su experiencia cercana a la muerte, pues al tratarse de alguien muy voluminoso tuvo problemas al pasar por una fisura; lo cual se complicó cuando los zombies empezaron a morderle los zapatos.

Daryl Dixon (Norman Reedus) continúa como el mayor apoyo de Carol. Foto: AMC.

PARÉNTESIS

Mientras los sobrevivientes la pasan mal, para Alpha las cosas no podrían ser más distintas. Ella y Negan (Jeffrey Dean Morgan) entablan sorpresiva intimidad; una situación inesperada que perturba y emociona en partes iguales al exlíder de los Saviors.

DE MAL EN PEOR

Mientras Kelly, Daryl y los demás personajes se apresuraban a salir; Carol intentó superar sus miedos, pues a pesar de la claustrofobia prefirió adentrarse en la cueva en lugar de escapar. Ella tomó un cartucho de dinamita para darle el golpe definitivo a la horda subterránea de Alpha. Pero Carol pierde el paso y cae, aunque consigue salir del precipicio con ayuda de Daryl.

Es entonces cuando la situación se complica, pues la dinamita cae al pozo de los zombies y provoca un derrumbe que atrapa a Magna (Nadia Hilker) y Connie (Lauren Ridloff); siendo esta última muy amiga de Daryl.

Estamos, pues, ante una situación ideal para Carol; cuyo plan de acabar con los zombies era solo un viaje de ida. Pero ha sobrevivido y, en el proceso, perjudicó a su grupo. “Te preocupaba ella (Kelly) y ahora se fue por mi culpa. Por favor, solo dilo. Por favor”, dice la sobreviviente entre lágrimas. Pero Daryl, quien conoce bien el dolor de Carol, no le da el gusto. Él buscará una manera de volver a la cueva, pues hay esperanza para las que se quedaron dentro.

Para Carol, no obstante, la situación es todavía menos alentadora. Más aún si consideramos que el episodio 14 de la temporada se llamará “Look at the Flowers” (“Mira las flores”), referencia a uno de los momentos más trágicos del personaje. A este paso, Michonne (Danai Gurira) no sería la única en decir adiós.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead” todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series, así como en la app FOX Play.

