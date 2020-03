“The Walking Dead” es experta en avanzar a ritmo de caracol y el episodio de su batalla nocturna no fue distinto. El undécimo episodio de la décima temporada, “Morning Star”, desarrolló situaciones que podrían haberse mostrado en capítulos previos; las cuales concluyeron en una escena de acción que debería causar emoción y que, en realidad, no provoca nada.

LOS PREPARATIVOS

Volveremos a la batalla más adelante. Gran parte del episodio se concentró en las vidas de los habitantes de la comunidad Hilltop mientras se preparan a defenderse, como es el caso de Daryl (Norman Reedus) y Carol (Melissa McBride); quienes apenas comparten una línea de diálogo a pesar de que ambos necesitan ventilar el problema que puso en riesgo a dos de sus compañeras (por el derrumbe de la caverna).

Puede que lo más interesante haya ocurrido con Eugene (Josh McDermitt), quien se ha enamorado de Stephanie (Margot Bingham), sobreviviente a la que conoce solo por sus conversaciones vía radio. Eugene, quien en este mismo episodio es confrontado con su pasada atracción a Rosita (Christian Serratos) es uno de los pocos personajes que, a estas alturas de la serie, pasa por una evolución al quedar solo como amigo de la sobreviviente.

Quienes siguen el cómic, saben que Stephanie tiene un rol crucial conforme avance la historia. Tanto ella como Eugene han quedado en reunirse dentro de una semana, solo que como van las cosas se desconoce si el técnico estará vivo para cumplir su palabra.

Momentos varios: Carol y Ezekiel tienen un reencuentro íntimo (con el cual ambos parecen quedar como amigos), Daryl y Judith hablan sobre el por qué la pequeña no debe luchar y, la más importante, Negan (Jeffrey Dean Morgan) convence a Alpha de no acabar con todos los enemigos; sino destruir su ánimo y obligarlos a usar sus máscaras.

Una lectura superficial del asunto diría que Negan quiere venganza, pero el desarrollo del personaje en las últimas dos temporadas de “The Walking Dead” nos cuenta una historia distinta: él quiere salvar a los sobrevivientes.

Negan (Jeffrey Dean Morgan) está del lado de los Whisperers. Foto: Fox.

LA BATALLA

La batalla al final del capítulo recuerda a uno de los episodios más ambiciosos del 2019, “The Long Night” de “Game of Thrones”. No lo digo como un halago, pues en comparación la serie de zombies queda mal parada y solo destaca por una escena breve donde los muertos vivientes pasan por un cerco eléctrico, efecto nacido del equipo del productor Greg Nicotero.

Comparar “The Walking Dead” y “Game of Thrones” es injusto, sea en el nivel técnico o cualquier otro. No obstante cada escena, diálogo y en general todos los elementos de una ficción televisiva tienen que estar a favor de la historia. Todo lo ocurrido en el capítulo construye tensión que tiene a la batalla como válvula de escape... o debería tenerla.

Tras la escena de la cerca, el resto de la batalla, si se le puede llamar así, no incluye nada a destacar por parte de los muertos vivientes, los cuales se comportan como es de esperarse: con lentitud. En cambio, sí tenemos que mencionar una sorpresa por parte de los Whisperers; que liderados por Alpha (Samantha Morton) utilizan flechas para prenderle fuego al cerco de Hilltop. Lo que sea que pase con los sobrevivientes es un tema para el próximo episodio.

Ningún personaje principal ha muerto o quedado gravemente herido. Tampoco ocurrió nada que justifique estirar el episodio para mostrar lo que importa solo en los últimos minutos. Con cinco capítulos por delante antes de terminar la temporada, no parece que la serie vaya a mostrar algo que merezca ser visto.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de “The Walking Dead” todos los domingos por el canal FOX Premium Series, así como la app FOX Play.

Los sobrevivientes de Hilltop, entre ellos Eugene (Josh McDermitt) y Rosita (Christian Serratos), quienes la pasan mal en el ataque enemigo. Foto: Fox.

