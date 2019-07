"The Walking Dead" #193 es el FINAL del cómic

Quince años después, el cómic de "The Walking Dead" llegará a su fin. El número 193 será el último de la serie que marcó el género zombi en el nuevo milenio.

Después de la muerte de Rick Grimes, relatada en los números 191 y 192 del cómic, Image Comics y Sky Bound decidieron poner punto final al drama zombi, informó Comicbook.

El #193 de "The Walking Dead" será lanzado este miércoles 3 de julio en una edición de tamaño triple -pero al mismo precio- en las tiendas de cómics de Estados Unidos.

Por el momento se desconocen detalles del cómic, aunque sin dudas tendrán relación con la muerte de Rick Grimes, el protagonista de la serie desde su primer capítulo.

¿Cómo afectará esta decisión a la serie de AMC y a las películas que está desarrollando el mismo canal? En la sección de cartas del #192, el mismo Robert Kirkman aclaró que el asesinato de Rick Grimes no chocaría con los eventos de la adaptación televisiva, donde Rick está desaparecido desde mediados de la novena temporada.

“La muerte de Rick fue planeada por más tiempo que cualquier otra muerte en esta serie. He estado trabajando para lograr esto desde que empecé escribir… el #1. No lo hace más fácil, pero ha sido algo que he aceptado a medida que los años se reducían a meses y a semanas. Sabía que iba a pasar”, señaló el creador de "The Walking Dead".

Kirkman dijo que siempre supo que Sebastian Milton mataría a Rick, a pesar de que este personaje recién fue presentado en el #177 de la serie.

“Sabía que él mataría a Rick Grimes. Durante casi una década, sabía que Rick elegiría preservar la mancomunidad sin importa el costo… y el costo sería su vida”, señaló el guionista.

“He dicho en entrevistas durante muchos, muchos años que todos mueren en esta historia, y que incluso Rick Grimes no sobreviviría hasta el final. Si bien esta fue siempre la historia de Rick hasta ahora, desde el primer número, no significa que debía estar vivo para estar presente en la serie. Esta es la historia de un mundo profundamente afectado por este hombre como veremos a partir del próximo número, pero no es exclusivamente la historia de Rick”, agregó.

El #192 de "The Walking Dead" ya está disponible en las tiendas de cómics, mientras que el #193 saldrá a la venta este miércoles.

La décima temporada de "The Walking Dead" será estrenada en octubre próximo, mientras "Fear the Walking Dead" emite actualmente su quinta temporada.