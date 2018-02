"The Walking Dead" 8x10: el adelanto del episodio

Rick Grimes y Michonne le dijeron adiós al joven Carl, pero la guerra contra los Saviors continúa en "The Walking Dead" de FOX, que la noche del domingo reveló un adelanto de lo que viene.

En "The Walking Dead" 8x10, titulado "The Lost and the Plunderers", Rick leerá la carta que le escribió su hijo como despedida. Además, continuará en la guerra, puede que con más furia que nunca.

Por su parte, Negan recibe un regalo por parte de Hilltop: un ataúd con uno de sus hombres dentro, convertido en zombie. De ese modo Maggie (Lauren Cohan) quiere presionar al enemigo. Puede que lo consiga, pues Simon (Steven Ogg) contacta con los traicioneros Scavengers.

En "The Walking Dead" 8x09, Carl Grimes (Chandler Riggs) le dijo adiós a la serie tras revelar que lo mordió un muerto viviente en la "guerra" contra los Saviors. Él usó sus últimos momentos de vida para pedirle a su padre no matar a todos sus enemigos, sino encontrar un modo de vivir en paz.

DATO

Puedes ver "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal premium Fox Series, así como en la app. Se repite los lunes, también por la noche, en el canal Fox básico.