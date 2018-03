Este domingo 4 de marzo se entregan los premios Oscar, transmisión que llegará a todo el mundo. Pero eso no significa que otros canales ajusten su programación en base a ello, por lo cual FOX transmitirá el siguiente episodio de “The Walking Dead”.

—“The Walking Dead” 8x10, horarios—

México: 8:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

España: 3:30 a.m. (lunes 5 de marzo)

—Canales en Latinoamérica—

Si quieres ver el episodio de estreno, tienes que acceder al canal Fox Series, disponible solo a los suscriptores del paquete premium. Si te lo pierdes de ese modo, revisa la app del canal, que lo tendrá disponible para ver en directo y en diferido.

—España—

Si vives al otro lado del Atlántico, podrás ver "The Walking Dead" 8x10 no solo en la madrugada del lunes 5, sino a las 10:20 p.m., justo después de la repetición del episodio previo.

—Una dolorosa pérdida—

“The Walking Dead” 8x10 continuará la historia desde la muerte de Carl (Chandler Riggs), personaje que ha estado en la serie desde el primer episodio. Rick (Andrew Lincoln), su padre, tiene que continuar la guerra a pesar de este dolor.

Pero Rick no solo tendrá en mente el reciente recuerdo de su hijo, sino la carta que este le escribió antes de morir. Carl, como se recuerda, escribió varios mensajes de despedida solo en caso de no poder decirlos personalmente

—La guerra continúa—

Con el título de “The Lost and the Plunderers”, “The Walking Dead” 8x10 volverá a mostrar al villano Negan (Jeffrey Dean Morgan), quien todavía no ha ganado el conflicto. Él recibirá presión por parte de la colonia Hilltop.

Como se aprecia en el adelanto en video, Negan recibe un ataúd como regalo. Dentro se encuentra uno de sus hombres muerto. Si no detiene las hostilidades, cada día recibirá otro ataúd, situación que disgusta al líder enemigo.

—De mal en peor—

La última semana, “The Walking Dead” sufrió un duro golpe a sus rátings, los cuales mostraron una reducción significativa, con solo 8.3 millones de espectadores en Estados Unidos. Es la audiencia más baja de la serie en el estreno de su mitad de temporada desde el 2012.

En lo que va de la temporada 8, la serie no ha parado de perder espectadores. El primer episodio fue visto por 11.44 millones, el segundo por 8.92 millones y el tercero por 8.52 millones.