"The Walking Dead" 8x12: el adelanto del episodio

Tras el ataque de los Saviors a la comunidad de Alexandria, la guerra por el control se inclinó a favor de los enemigos. En el próximo episodio de "The Walking Dead" de los canales Fox, esta ventaja podría incrementarse.

Tal y como se aprecia en el adelanto de "The Walking Dead" 8x12, los seguidores de Negan (Jeffrey Dean Morgan) se preparan a realizar un ataque a Hilltop, pero este golpe no tendría como objetivo acabar con el bando rebelde.

En el video Simon (Steven Ogg) pide mandar un mensaje, pero no matar. Se entiende que al golpear a los sobrevivientes de Alexandria con las armas manchadas de sangre zombie, lo cual los infectará sin remedio, habrá tanto miedo entre ellos que se rendirán.

En otro adelanto, difundido por el canal AMC (que tiene los derechos de la serie en Estados Unidos), se aprecia que la estrategia de asustar y no matar al enemigo es idea de Dwight (Austin Amelio), quien volvió al bando de Negan para salvar a los sobrevivientes de Alexandria de un ataque.

Si bien la táctica de Dwight podría darle una oportunidad más a Rick, Simon tiene dudas de que eso sea lo necesario. Él, como se recuerda, desobedeció a Negan en episodios anteriores cuando se le pidió no matar a los Scavengers.

El adelanto de "The Walking Dead" 8x12 también muestra que los líderes en conflicto conversan en una locación no revelada, a oscuras. "¿Por qué no me dejaste salvarte, Rick?", dice Negan , convencido de que su estrategia de dominio sobre otros grupos es lo que garantiza la paz.

DATO

"The Walking Dead" 8x12 se transmite el domingo 18 de marzo por la noche en el canal premium Fox Series. Puedes verlo también en la app del canal.