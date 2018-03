"The Walking Dead" 8x13 EN VIVO: horarios y canales para ver el episodio

La octava temporada de "The Walking Dead" llega a su capítulo 13. Con el título de "Do Not Send Us Astray" ("No nos lleves por el mal camino" en Latinoamérica), el episodio propone una nueva alianza entre Alexandria, Hilltop y The Kingdom.

Se suponía que Negan y sus seguidores llegarían a Hilltop para repartir castigo, pero eso no ocurrió. Los planes, retrasados unas horas, se retoman recién esta noche.

Si quieres ver en vivo qué ocurre en "The Walking Dead", estos son los horarios de acuerdo a tu ubicación:

—"The Walking Dead" 8x12, horarios—



México: 7:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.

España: 3:30 a.m. (lunes 26 de marzo)

—Canales en Latinoamérica—



Si quieres ver el episodio de estreno, tienes que acceder al canal Fox Series, disponible solo a los suscriptores del paquete premium. Si te lo pierdes de ese modo, revisa la app del canal, que lo tendrá disponible para ver en directo y en diferido.

—España—



Si vives al otro lado del Atlántico, podrás ver "The Walking Dead" 8x11 no solo en la madrugada del lunes 26, sino a las 10:20 p.m., justo después de la repetición del episodio previo.

—Sobre la trama—



En su octava temporada, "The Walking Dead" desarrolla una guerra entre los Saviors contra Alexandria, The Kingdom y Hilltop; comunidades hartas de vivir bajo las órdenes de Negan. No obstante, solo Hilltop permanece en pie luego de un ataque coordinado.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" los domingos por la noche en Fox Series (canal premium y app). Se repite el día siguiente en el canal Fox básico.