"The Walking Dead" 8x14: el adelanto del episodio

Cuando le propusieron integrar el bando enemigo, Eugene Porter no lo pensó dos veces y aceptó. Algunos de sus ex compañeros no se quedarán tranquilos con ello, tal y como se aprecia en el adelanto del próximo episodio de "The Walking Dead".

En el tráiler se muestra que Rosita Espinoza (Christian Serratos) y Daryl Dixon (Norman Reedus) desarrollan una misión para sabotear la producción de balas de los saviors. Ellos podrían atacar la maquinaria, pero el plan de matar a Eugene (Josh McDermitt) es mucho más tentador.

Eugene, vale resaltar, no ha definido aún su posición en la guerra. Claro, trabaja para lo saviors y cosecha los beneficios que ello implica, pero también ayudó al padre Gabriel a escapar (lo cual no duró mucho, pues fue recapturado).

"The Walking Dead" 8x14 también pone a Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Morgan Jones (Lennie James) en una misión desconocida. El primero quiere venganza contra Negan, el segundo solo quiere que se detenga la violencia.



Por su parte, Negan (Jeffrey Dean Morgan) reaparecerá en el próximo episodio como prisionero de Jadis (Pollyanna McIntosh), quien lo tiene en el contenedor de su basurero, atado. A ella no le faltan razones para odiarlo, pues los servidores del villano mataron a todos sus seguidores.

Quedan solo tres episodios para que "The Walking Dead" concluya esta temporada, lo cual también pondría fin a la guerra entre Rick y Negan, tal y como sucede en el cómic. Tras ello, la serie tendrá nueva productora general, Angela Kang, quien ha trabajado en la historia durante años.

DATO

Puedes ver "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal premium Fox Series (también disponible en la app). El capítulo se repite el día siguiente en el canal Fox básico.