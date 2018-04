Puedes decir lo que quieras de Negan, quien desde la séptima temporada es el antagonista principal de "The Walking Dead", pero no que sea un traidor. Él tiene su propio código, por más retorcido que sea, y no lo quiebra. Rick Grimes tiene honor, pero en el más reciente episodio eso cambió.

A continuación, spoilers de "The Walking Dead" 8x14:

Rick Grimes (Andrew Lincoln) sale en busca de los prisioneros que huyeron de Hilltop y no tiene pensado dejar sobrevivientes. En el camino se encuentra con Morgan (Lennie James), quien dejó la comunidad con el mismo objetivo, pero también para hallar al desaparecido Henry.

Como en "The Walking Dead" 8x14 Morgan pierde las esperanzas de rescatar a Henry, se enfoca en matar a los saviors y Rick espera ayudarle. Pero ambos son tomados como prisioneros refugiados en un bar. Allí Rick Grimes le promete a todos un lugar en Hilltop, tal y como se lo pidió Alden, uno de los prisioneros que decidió no escapar.

Los zombies ingresan al bar y Rick es liberado junto a Morgan con algunos saviors que confiaron en su promesa de una vida mejor. Pero Rick mintió y, junto a Morgan, acaba con vivos y muertos por igual. Esto es algo que el Rick de temporadas anteriores no habría hecho, un Rick que habría preferido morir con la verdad en la boca que con una mentira.

Rick ha hecho cosas horribles en "The Walking Dead", pero siempre motivado por su deber como gurdián: salvar a su hijo, a su esposa, a la prisión o la comunidad de Alexandria. Engañar deliberadamente para después matar rompe con la personalidad que se construyó durante años. Esto sería injustificado, pero Rick es diferente ahora tras la muerte de Carl, el cual evitó que se convierta en una máquina sin remordimientos.

De regreso en Alexandria, Rick por fin lee la carta que le escribió Carl antes de morir. Habrá que esperar por lo menos una semana más antes de saber qué le dijo el muchacho a su padre que no pudo en persona, en sus últimos momentos.

—Otras tramas—

Lo más flojo del episodio resultó ser la trama de Negan, quien fue maniatado por Jadis y puesto junto a un zombie. A estas alturas ya no se puede pedir lógica a lo que hace la "artista", pero sí al proceder del personaje en cuanto al castigo de Negan. No mata al líder de los Saviors, solo lo amenaza con destruir a su bate, Lucille.

Aquí empieza la infaltable ridiculez, pues Negan, a pesar de sus ataduras, se apropia de una bengala con la que amenaza quemar las preciadas fotos de Jadis (¿cómo las consiguió?). Al final, el líder de los Saviors queda libre y Jadis regresa a su refugio luego de perder el helicóptero que debía rescatarla. Lo único positivo de esto es que Negan es testigo de la traición de Simon, quien se comprometió a no matar a los Scavengers.

De las múltiples historias en "The Walking Dead" 8x14, una de las que menos tiempo recibió fue la búsqueda de Carol (Melissa McBride), quien espera encontrar a Henry. No es la primera vez que ella se encuentra en una situación así, pues en la temporada 2 intentó hallar a su hija, Sofía, y solo la volvió a ver transformada en zombie.

Carol se convence de que Henry ha muerto, por eso no quiere buscarlo, pero Ezekiel consigue cambiar su parecer. El niño aparece, Morgan le dice la verdad sobre la muerte de su hermano, y eso es prácticamente todo. Si bien este momento no aporta mucho a la trama, al menos cierra un cabo suelto para que los episodios finales solo sean para terminar la guerra.

El episodio de estreno se repite este lunes 2 de abril por la noche en el canal Fox básico.