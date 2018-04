Este debería ser un artículo con los detalles del final de temporada de "The Walking Dead", y lo es, pero solo en parte. ¿Quieres saber quién ganó la guerra o si Negan recibió su merecido? Hay un par de textos nuestros que puedes revisar. Escribo esto para ti, que aguantaste la serie por ocho años (menos, si la viste en maratón):

Ya no tienes por qué seguir viendo "The Walking Dead", puedes dejarla. Ahora más que nunca.

Soportaste la aburrida segunda temporada, también la tercera que empezó bien, pero se descarriló. Ahora que terminaste la octava, sabes que la serie hizo algo inaudito: resolvió más tramas que nunca: Rick buscará vivir en paz con otras comunidades, Negan pasará el resto de sus días en prisión (Eugene lo traicionó), Maggie forjará su propio camino como líder; etc.

¿Para qué, entonces, seguir viéndola? "The Walking Dead" continuará, esta vez con Angela Kang como showrunner. Hay por lo menos un par de tramas sueltas para la siguiente temporada, que promete una guerra civil entre Alexandria y Hilltop, pues Maggie no está conforme con dejar vivo a Negan.

Puedes ver la temporada 9, podría incluso tener episodios buenos. Pero si seguiste a Rick desde que despertó del coma, tras lo cual mató a su mejor amigo, vio morir a su esposa, forjó una comunidad, la perdió a manos del Gobernador, salvó a su hijo de violadores, escapó de caníbales, ingresó a otra comunidad, vio morir a uno de sus mejores amigos, vio morir a su hijo, traicionó a gente que confió en él y venció en una guerra que parecía no tener fin... te pregunto: ¿No tuviste ya suficiente?

O sea, "The Walking Dead" empezó muy bien, su primer episodio se mantiene como el mejor de todos, pero en el camino perdió talento humano y calidad, se volvió un trompo que no paró de dar vueltas y dejó de avanzar. En cambio, se fue por los costados, tambaleó, dejó de girar.

Sus rátings no dejaron de aumentar hasta batir récords. Los dos últimos años esta audiencia ha caído a la mitad, pero aún así la serie seguirá. AMC no ha dado pistas de que vaya a cancelar la producción en Estados Unidos, Fox tampoco dejará de transmitirla en todo el mundo. Es una máquina de hacer plata.

Hay series que se mantienen demasiado tiempo en TV hasta que la percepción que tienen de sí mismas se distorsiona. Hace mucho pasó eso con "Los Simpson", también en las temporadas finales de "House M.D." y "Scrubs". Le ha ocurrido a "The Walking Dead" y no existe la voluntad de parar.

Si valoras tu tiempo, hay muchas series que puedes ver. Series buenas, por supuesto. Las encuentras en Netflix ("Dark"), HBO ("Westworld"), en Prime Video ("American Gods") e incluso la app de Fox ("The Gifted"). Puedes convertir la mala experiencia de"The Walking Dead" en el gatillador para buscar otras historias que no te hagan perder lo más valioso que tienes: tu tiempo.

—Pensamientos sueltos—

No me convence el cómo Eugene (Josh McDermitt) saboteó las balas. En el camino hacia la emboscada, era muy posible que cualquier soldado dispare su arma y eche a perder la traición.

Morgan, quien dejó de ser interesante, ahora tiene una nueva oportunidad: protagonizará el spin-off, "Fear The Walking Dead" (que, dicho sea de paso, ha mejorado mucho).

Si la próxima temporada de "The Walking Dead" será una "civil war"... ¿Maggie es el Capitán América y Rick Iron Man? ¿O es al revés?

Otra trama para próxima temporada: los acuerdos con Georgie (Jayne Atkinson), líder de una comunidad de la que no se sabe nada aún.

DATO

Puedes ver la repetición de "The Walking Dead" 8x16 este lunes 16 de abril por la noche en el canal Fox básico.

Toda la serie está disponible en la app premium de Fox.