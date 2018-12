La novena temporada de "The Walking Dead" regresará el 10 de febrero de 2019 y retomará los sucedido en la primera parte de esta entrega del drama zombi, que cerró con la muerte de uno de sus líderes y la aparición de una nueva amenaza. Además, explicará los misterios dejados por el salto en el tiempo tras la supuesta muerte de Rick Grimes (Andrew Lincoln). Por ejemplo, el motivo por el que Michonne (Danai Gurira) es casi una persona no grata en Hilltop y el Kingdom.

En ‘Evolution’ (9x08), cuando Daryl (Norman Reedus), Aaron y Jesus (Tom Payne) intentaban rescatar a Eugene (Josh McDermitt), fueron rodeados por una horda de zombis, aparentemente diferentes al resto. Supuestamente podían comunicarse entre ellos y uno de ellos asesina a Jesus, el nuevo líder de Hilltop, de una puñalada.



Más tarde, con estos walkers ya derrotados, el grupo descubre que se trata de personas disfrazadas de zombis.

Pero, ¿quiénes son estos nuevos enemigos? Por sus características se trataría de los Susurradores, que en los cómics de Robert Kirkman son una comunidad que utiliza la sangre y piel de los zombis para camuflarse y despistar a sus rivales.

En tanto, Negan (Jeffrey Dean Morgan), quien continúa encerrado y sin intención alguna de redimirse, se da cuenta que su celda no está bien asegurada, así que abre la puerta y logra escapar de su prisión en Alexandria. ¿Volverá al Santuario para reunir a su grupo? ¿Recuperará a Lucille?

SINOPSIS DE LA TEMPORADA 9B DE "THE WALKING DEAD"



En la segunda parte de la novena temporada de "The Walking Dead", el grupo de sobrevivientes, tanto los antiguos como los nuevos, continúa lidiando con el impacto de los eventos que tuvieron lugar durante los seis años que han pasado. Desde la desaparición de Rick, muchos de estos personajes se han convertido en extraños entre sí y, de alguna manera, extraños para sí mismos.



Lo que sí saben es que están ante un peligro innegable. Pronto se darán cuenta de que el mundo más allá no funciona como pensaban. Las reglas del grupo y las formas de supervivencia ya no garantizan su seguridad. Una nueva amenaza se ha cruzado en su camino y pronto descubren que es diferente a cualquier amenaza que hayan enfrentado antes. Comenzarán a cuestionarse lo que creen que ven y lo que puede parecer normal en este mundo post-apocalíptico podría ser más perturbador y aterrador que cuando estalló el apocalipsis. De lo único que pueden estar seguros es que las apuestas son altas y numerosas.

TRÁILER DE LA TEMPORADA 9B DE "THE WALKING DEAD"



AMC compartió el tráiler de la segunda mitad de la novena entrega del drama zombi inmediatamente después del final de octavo episodio. El video muestra la llegada de los nuevos villanos, los Susurradores, quienes tientan a Daryl exponiendo que su forma de vida solitaria y primitiva lo hace más cercano a ellos que a sus viejos amigos.



Mientras, Michonne está decidida a abandonar por completo el viejo sueño de mantener comunidades siempre unidas y dejar que el Kingdom caiga, Negan escapa de la prisión en Alexandria y regresa al Santuario. Además, se muestra una interesante pelea entre Daryl y Beta (Ryan Hurst), el segundo al mando de los Whisperers.

En un sneak peek de noveno episodio de la novena temporada de "The Walking Dead" (9x09), Negan empuña una nueva arma provisional. ¿Encontrará a Lucille?



Al parecer, Negan recuperará su rol protagónico y regresará más salvaje y despiadado que nunca, sin embargo, aún queda esperar para saber si buscará venganza o si se unirá a sus exenemigos para enfrentar a los Susurradores.

¿QUÉ PASARÁ CUANDO REGRESE LA TEMPORADA 9?



Los Susurradores



Los Susurradores son los nuevos enemigos de Alexandria, Hilltop y el Kingdom. En los cómicsm ellos pasan todo el tiempo disfrazados con la piel de los walker y viven entre ellos, además, creen que los humanos son animales que olvidaron su verdadera naturaleza y que el apocalipsis zombi los ha devuelto a su forma natural: animales de manada liderados por un Alfa (Samantha Morton).



“Hemos visto lo que es el mundo post-Negan, pero el mundo de los Susurradores tiene una filosofía particular y es una filosofía que realmente está en desacuerdo con la de nuestra gente que ha estado tratando de reconstruir algo así como una civilización”, dijo la showrunner Angela Kang sobre la llegada de estos salvajes antagonistas de la novela gráfica.

“No son realmente un grupo de mucha charla y poca acción. Ellos se apegan a lo que creen, con fines terroríficos. Así que es un momento muy interesante para nuestros personajes, tener que enfrentarse a un grupo que simplemente no piensa ni se comporta como ningún otro grupo con el que se hayan encontrado antes. Solo piensa en lo que se necesita para ponerse una máscara de piel y caminar con zombis”, añadió Kang.

Las cicatrices en forma de X



De acuerdo a la showrunner, cuando "The Walking Dead" vuelva mostrará a través de un flashback lo que sucedió con Michonne y Daryl y sus cicatrices en la espalda, y por qué Michonne cree que las relaciones entre las comunidades están dañadas y no se pueden reparar.



"Definitivamente vamos a contar la historia de lo que sucedió allí, y lo emocionante de un salto de seis años es que existe la oportunidad de regresar y contar algunas de esas historias. Así que veremos algo de lo que pasó", dijo Kang a Entertainment Weekly.

¿Dwight regresará?



Dwight (Austin Amelio) fue visto por última vez en la final de la octava temporada de la serie de AMC, abandonando a las comunidades para ir a buscar a su esposa, Sherry. Desde entonces han pasado varios años, por lo que todos se preguntan qué habrá sido de él.



En un panel en la Walker Stalker Con New Jersey, Austin Amelio reveló que Dwight continúa con vida. "Está vivo. Eso es todo lo que puedo decir. Está vivo. Está vivo en algún lugar del mundo".



Aunque no hay nada oficial, el actor de 30 años cree que Dwight podría regresar en algún momento. "Hay tantas maneras diferentes en que puedes ir con él. Ahí están los cómics, la historia de Sherry, yo estoy con los alexandrinos. No tengo idea. Tengo plena fe en los escritores. Hacen un trabajo increíble, así que estoy seguro de que me traerán de vuelta en un increíble camino".

FECHA DE ESTRENO DE LA TEMPORADA 9B DE "THE WALKING DEAD"



La segunda parte de la novena temporada de "The Walking Dead" se estrenará el domingo 10 de febrero a las 21:00 hora en Estados Unidos a través de AMC y en América Latina por Fox Premium.



Las 9 temporadas y media anteriores -123 episodios- se encuentran disponibles en la app de Fox para suscriptores de Fox Premium y del paquete Fox+.