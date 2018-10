"The Walking Dead" 9x01: ¿Quién murió en el nuevo episodio? | VIDEO

"The Walking Dead", como su nombre lo indica, tiene que incluir muertes. Eso se ha visto en casi todos sus episodios, especialmente en los inicios y finales de temporada. La temporada 9 no fue excepción.



Para ser precisos, hubo dos muertes en el episodio. La primera fue de uno de los tantos habitantes de Hilltop, el cual había ayudado a Maggie Greene (Lauren Cohan) en una misión en Washington DC. Dicha muerte es el pretexto que necesitaba Gregory (Xander Berkeley) para llevar a cabo un plan.

Gregory alcoholiza y manipula al padre del fallecido para que atente contra la vida de Maggie, la cual consigue sobrevivir al ataque. Una vez que el atentado se frustra, Gregory intenta terminar el trabajo, pero tampoco tiene éxito.

De este modo, "The Walking Dead" adapta una de las tramas del cómic. En ambos medios el destino del ex líder de Hilltop es el mismo: Maggie ordena su ejecución delante de todos los habitantes de la comunidad. Adiós, Gregory.

Xander Berkeley fue Gregory en las temporadas 6, 7 y 8 de "The Walking Dead". Foto: AMC. agencias

No obstante, en el cómic solo vemos al ex líder colgado del un árbol, mientras que la serie nos muestra todo el proceso; incluyendo las veces en las que el personaje ruega por su vida. Esta muerte fue presenciada por Rick Grimes (Andrew Lincoln), quien ha decidido no matar a los criminales deguerra como Negan (Jeffrey Dean Morgan).

"The Walking Dead" estrena nuevos episodios todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series.