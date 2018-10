"The Walking Dead" 9x02: mira el adelanto del episodio | VIDEO

La guerra terminó, pero eso no significa que todo siga en paz con los personajes de "The Walking Dead". En el próximo episodio, habitantes de Alexandria, The Kingdom y The Sanctuary se verán enfrentados mientras trabajan por el bien común.

Como se aprecia en el adelanto de "The Walking Dead" 9x02, "The Bridge", el integrante de The Sanctuary Justin (Zach McGowan) ataca al joven Henry, situación que desencadenará la furia de Daryl. Todos ellos están reparando un puente.

"The Walking Dead" 9x02 - tráiler. Video: Fox.

Pero los problemas para Daryl Dixon (Norman Reedus) no son solo con los otros habitantes, pues el adelanto lo pone en confrontación verbal contra Rick Grimes (Andrew Lincoln); quien fue el gestor de la reparación del puente.

Como dio a entender el anterior episodio, la paz entre las comunidades parece resquebrajarse, situación que da pie a que el mayor villano de las anteriores temporadas tenga oportunidad de resurgir.

"No estás salvando el mundo, solo lo estás dejando listo para mi", dice Negan (Jeffrey Dean Morgan), quien sigue preso en la celda que Alexandria preparó para él como castigo para todas las personas que mató durante su régimen.

DATO

Puedes ver los nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series. Se repite el día siguiente en el canal Fox básico.