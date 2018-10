Tras la guerra entre Alexandria y the Sanctuary, los sobrevivientes parecen haber alcanzado paz. No obstante, esa situación está por cambiar en el próximo episodio de "The Walking Dead", tal y como muestra el avance.

En el adelanto del episodio 9x03, "Warning Signs", se aprecia que Maggie Greene (Lauren Cohan) es interceptada por sobrevivientes de la comunidad de Sanctuary, quienes antes eran seguidores de Negan.

Por su parte, Rick debe aplacar una batalla campal.

"The Walking Dead" 9x03: el adelanto del episodio. Video: AMC.

En la pelea, donde incluso en padre Gabriel (Seth Gilliam) está listo para combatir, solo los miembros de Alexandria tienen armas de fuego. Esto ocurre porque, tras la guerra contra Negan, los miembros de Sanctuary (el bando perdedor) ya no pueden tener dichos instrumentos.

Cada semana en la novena temporada, "The Walking Dead" muestra qué ocurre cuando los sobrevivientes al apocalipsis zombie tienen escasos recursos para vivir y, en consecuencia, deben deben tomar decisiones difíciles.

Estos son los episodios finales de Andrew Lincoln como Rick Grimes, pues el actor se retira de la serie. El cómo se irá es desconocido, pero se presume que morirá; algo que no ha ocurrido todavía en el cómic.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series. También está disponible en la app.

El episodio se repite los lunes por la noche en el canal Fox básico.