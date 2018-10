"The Walking Dead" 9x04 EN VIVO: hora y canal para ver el capítulo

El adiós de Andrew Lincoln cada vez está más cerca. Hace unos días, se informó que al actor de encarna a Rick le queda muy poco tiempo en la saga de zombies. Este domingo se estrena el cuarto capítulo de la nueva temporada de "The Walking Dead".

"THE WALKING DEAD" 9X02: "THE BRIDGE" | HORA Y CANAL





Estados Unidos: AMC

Hora: 9:00 p.m. hora del este/ 8:00 p.m. central



AMÉRICA LATINA



Canal: Fox Premium Series



HORA



México: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Perú: 8:30 p.m.

Chile: 10:30 p.m.

Argentina: 10:30 p.m.



ONLINE



Si vives en América Latina y deseas ver el episodio por internet, solo descarga la app de Fox y loguéate con las credenciales de tu operador de cable. Para ello debes tener contratado el paquete Fox.



ESPAÑA



Canal: Fox

Hora: 3:30 a.m. (lunes 29de octubre)

"The Walking Dead" 9x04- tráiler

EL ARGUMENTO

La visión de Rick de un futuro civilizado se ve amenazada por un repentino recuento de los pecados pasados ​​que no han sido vengados ni perdonados.



Como se aprecia en tráiler del cuarto capítulo, Rick y Daryl tienen un conflicto, el cual se ha venido generado por sus diferencias sobre el manejo de la comunidad. Terminarán por golpearse.



CAPÍTULO ANTERIOR

Al morir Justin, sus compañeros están dispuestos a pelear para obtener justicia. Los Saviors acusan a Jadis de haberlo matado, otros señalan a Daryl. El conflicto está por iniciar cuando Rick Grimes, aparece en escena e intenta calmar las cosas.



Rick y Carol reducen a dos Saviors rebeldes, Maggie y Daryl encuentran la razón de las desapariciones. Los sobrevivientes de Oceanside son quienes han estado matando a los Saviors que participaron en el extermino de todos los hombres de su comunidad años atrás.