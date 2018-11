"The Walking Dead" 9x05: el adiós de Rick en nuevas fotos

La despedida de Rick Grimes en "The Walking Dead" será solo momentánea, pues el actor volverá a la franquicia de otro modo. No obstante, el último domingo vimos los últimos momentos del ex sheriff. Ya hay nuevas fotos de su despedida.

En "The Walking Dead" 9x05 ("What Comes After"), Rick Grimes (Andrew Lincoln) se encuentra herido y, a pesar de ello, trata de salvar a las comunidades de una ola de muertos vivientes.

Luego de estar cerca de la muerte en muchas oportunidades, Rick llega al puente que Alexandria, Hilltop y el Sanctuary construyeron. Destruirlo es el único modo modo para salvar a todos, situación que pone en riesgo a Rick.

Mientras todos creen que el líder ha muerto, en realidad quedó varado en el río y posteriormente rescatado por Jadis (Pollyanna McIntosh), quien de este modo le devuelve el favor de salvarla en la anterior temporada.

En los próximos episodios, "The Walking Dead" mostrará qué ocurrirá en las comunidades ahora que Rick Grimes ya no está presente. Vemos, por ejemplo, que Judith Grimes ya ha crecido y utiliza sin problemas un arma. Además, carga la katana de Michonne.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en Fox Premium Series.