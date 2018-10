"The Walking Dead" 9x05: el último episodio de Rick Grimes en imágenes

¿Puede funcionar "The Walking Dead" sin Rick Grimes? Lo descubriremos pronto, pus la serie se alista a despedir al personaje en el episodio de este domingo 4 de noviembre. Ya hay imágenes del capítulo.

En el adelanto del episodio "What Comes After" ("Lo que viene después"), Rick (Andrew Lincoln) aparece con una herida en el abdomen, la cual es producto de la perforación con una varilla de construcción. Él aparece huyendo de cientos de muertos vivientes.

No hay lugar a equivocaciones, pues el tráiler de "The Walking Dead" 9x05 promociona el capítulo como el último de Rick Grimes. En el video, además, el personaje tiene visiones del pasado; incluyendo la del primer episodio, donde escapa del hospital donde estuvo internado en los primeros días del apocalipsis.



En otro momento del tráiler Rick Grimes aparece en un campo lleno de cadáveres, donde parece distinguirse a Carol (Melissa McBride) y a Jesús (Tom Payne). Rick, quien ha dedicado su vida a proteger a los demás, tendría entre sus miedos perder a la gente que aprecia.

En su actual temporada, "The Walking Dead" se enfoca en el nuevo mundo construido por Rick Grimes, quien ganó la guerra contra los Saviors. No obstante, para algunos esta paz se sustenta en una injusticia: dejar vivo al mayor de los villanos, Negan.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en Fox Premium Series.