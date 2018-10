En "The Walking Dead", la traición duele más que la herida | RESEÑA

Esta semana todo en "The Walking Dead" huele a despedida para Rick Grimes, cuyo destino está por llegar a su inevitable conclusión. Esto y más pasó en el episodio 9x04, "The Obligued". A continuación, spoilers.

Esta temporada, "The Walking Dead" se ha visto marcado por el resentimiento. Sea por la comunidad de Oceanside contra el Sanctuary, el Sanctuary contra Alexandria y Hilltop contra Alexandria. Cada conflicto tiene una raíz clara y una solución difícil.

Para empezar, Maggie Greene (Lauren Cohan) desata un plan para matar a Negan, donde se dirigirá a Alexandria sin que Rick (Andrew Lincoln) pueda evitarlo; pues para eso está Daryl, quien lo lleva por otra dirección. Ambos hombres terminan atrapados en un pozo de su propia autoría (esto es algo literal y figurativo).

Rick sabe que dejar vivir a Negan ha causado problemas entre las comunidades, pero también entiende que dejarlo morir sería traicionar la voluntad de Carl; así que no puede permitir que Daryl o cualquier otro traidor eche a perder el plan. Pero quien se siente traicionado también es Daryl, pues Glenn (sin el cual Rick no habría vuelto a ver a su familia) merece ser vengado.

Aparecen zombies, así que Daryl y Rick deben evitar ser mordidos mientras escapan del hoyo. Dichos muertos fueron atraídos por los Saviors, quienes consiguieron armas (¿cómo?) y entraron en conflicto directo con Alexandria. Saviors que, vale decir, quieren vengarse de Oceanside por las ejecuciones secretas.

Mientras un bando enfrenta al otro, en Alexandria Michonne (Danai Gurira) tiene sus propios problemas: Negan (Jeffrey Dean Morgan) se niega a comer y pone como condición hablar con ella. Aquí es cuando la serie pareciera recaer en uno de sus viejos problemas, que es sacar trama de donde no la hay.

Cuando Negan intenta mostrarle a Michonne que ambos son iguales, vemos el poco sustento detrás de tal escena. Claro, ambos personajes pasaron por situaciones similares, pero quién no ha vivido así en el apocalipsis zombie. Debo reconocerle a los escritores el que Michonne también se haya dado cuenta de lo forzado de la situación, lo cual resulta ser una treta de Negan para volver a ver a su bate, Lucille.



La historia de Michonne cumple doble propósito: mostrar la intranquilidad de la guerrera en tiempos de paz y dejar todo listo para la que sería su posible lucha contra Maggie Greene, la cual está dispuesta a vengarse de Negan.

Mientras tanto, Rick escapó del hoyo y se alista para guiar a los zombies lejos del puente que tanto trabajo costó levantar. En el camino cae del caballo y una varilla de construcción le perfora el abdomen. Mientras tanto, los zombies se le acercan en todas direcciones.

El próximo episodio de "The Walking Dead" mostrará a Rick Grimes por última vez, un capítulo que, en cierto modo, es el fin de la serie. Claro, la historia continuará (aún están por llegar los nuevos villanos), pero estos nueve años de Rick y los esfuerzos por salvar a su familia (donde fracasó dos veces) llegan a su natural conclusión. Te guste o no esta serie, hizo historia. Y si bien todo indica que no tendrá un final digno, al menos el personaje de Andrew Lincoln sí lo hará; algo que en esta era de revivals, donde ninguna serie parece terminar definitivamente, no es poca cosa.

PENSAMIENTOS SUELTOS

-"Una mujercita con suerte". Esa tiene que ser la descripción más injusta e ignorante que alguien haya hecho sobre Carol (Melissa McBride). La clase de errores que se pagan con sangre.

-Según muestra el avance, Rick tendrá alucinaciones mientras se acerca la hora de su muerte. ¡Vuelve Shane!

-Michonne menciona que tuvo un hijo. En el cómic, es una hija (la cual está viva).

-Rick llama a Daryl "hermano". ¿Ya era hora, no?

-Tomó varios años, pero por fin vemos a Negan en un momento de debilidad.

-Solo hubo algo malo en el episodio: la trama de Jadis y Gabriel. Ya es hora que ese helicóptero pase a primer plano y revele su misterio.

PARTICIPA

¿Qué te pareció el episodio 9x04 de "The Walking Dead"? Comparte tu opinión en la sección de comentarios.

Puedes ver nuevos episodios de la serie todos los domingos por la noche en Fox Premium Series. Se repite los lunes por la noche en el canal Fox básico.