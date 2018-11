Todos creen que Rick Grimes murió en "The Walking Dead", pero el sobreviviente fue rescatado por una misteriosa comunidad. Mientras tanto, la historia seguirá su curso en Alexandria, tal y como lo muestra el adelanto del episodio 9x06.

"The Walking Dead" 9x06, "Who Are You Now?": HORA Y CANAL

Estados Unidos: 9:00 p.m. (hora del este), 8:00 p.m. (central)

México: 8:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

España: 11:30 p.m.

VER ONLINE EN LATINOAMÉRICA

Puedes ver el estreno de "The Walking Dead" 9x06 en el canal Fox Premium Series, que lo transmite en simultáneo con Estados Unidos. También estará disponible en la app Fox Play.

SINOPSIS

"Los sobrevivientes encuentran caras poco familiares fuera de la seguridad de los muros de la comunidad y deben decidir si se puede o no confiar en ellos".

UN MUNDO SIN RICK

La desaparición de Rick Grimes (Andrew Lincoln) deja un vacío entre los sobrevivientes, pero su legado continúa. Con Michonne y Daryl en Alexandria, la comunidad pareciera que prospera en la paz. Pero esa situación no se mantendría por mucho tiempo.

"The Walking Dead" presentará en las próximas semanas a los whisperers (susurradores), sobrevivientes que se visten con la piel de los muertos vivientes para camuflarse en el nuevo mundo.

Además, las comunidades se encontrarán con otro grupo de humanos, quienes podrían ser amigos o enemigos. En el cómic, estas personas tiene interés en conocer la historia de Negan.