"The Walking Dead" 9x06 incluyó una gran sorpresa de Rick y Michonne

Rick Grimes ya no está en la serie "The Walking Dead", pero eso no significa que su legado haya muerto. Como se aprecia en el sexto episodio de la novena temporada, la voluntad de Rick vive de una forma inesperada. A continuación, SPOILERS:

El episodio 9x06 muestra que Michonne (Danai Gurira) no solo cría a Judith Grimes como su hija, sino que ella misma dio a luz a un hijo de Rick. El niño, llamado R.J. (Rick Junior), nació luego de que el ex sheriff fuera dado por muerto en la explosión del puente.

"Vimos que Rick y Michonne intentaban pensar en el futuro. Bueno, parece que funcionó. Cuando Angela (Kang, la showrunner) me comentó que iba a pasar esto, lo primero fue que me queda muy sorprendida, porque nunca me lo hubiera esperado. Pensé que era muy hermoso, la idea de que iba a dejarla con un hijo. Es desgarrador, pero es hermoso, porque hay un nuevo y pequeño Grimes"; indicó la actriz Danai Gurira en el programa "Talking Dead".

Michonne y Rick Junior. Foto: AMC. difusión

El nacimiento de R.J. ocurre, además, después de la muerte de Carl (Chandler Riggs), el primer hijo de Rick. Este último, días antes de ser dado por muerto, manifiesta su deseo de volver a ser padre.

Pero esta no fue la única sorpresa la noche del domingo en "The Walking Dead", pues el episodio también mostró que Rosita (Christian Serratos) y el padre Gabriel (Seth Gilliam) tienen una relación romántica.

DATOS

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series.

Solo quedan dos episodios antes de que la serie entre en pausa, capítulos que presentarán a los Whisperers, nuevos villanos.