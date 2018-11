"The Walking Dead" 9x06 EN VIVO: el episodio llega este domingo

Aunque vimos que Rick Grimes, el protagonista de "The Walking Dead", fue rescatado por una misteriosa comunidad, los demás no tienen idea de esta acción y lo dan por muerto. El próximo episodio de la serie mostrará cómo la pasa Alexandria sin su líder.

El final de Rick Grimes duró todo un capítulo y no fue algo soprendente, sino que se convirtió en un circo; pues recordemos que la campaña de AMC para "What Comes After" siempre fue el final de Grimes; sin embargo esto no sucedió y dio la posibilidad de su regreso.

Mientras tanto, esto dice la sinopsis del capítulo:

"Los sobrevivientes encuentran caras poco familiares fuera de la seguridad de los muros de la comunidad y deben decidir si se puede o no confiar en ellos".

LA VIDA SIN RICK

Ahora que el protagonista de "The Walking Dead" ya no estará, al menos por el momento, la pregunta que muchos se plantean es quién podrá reemplazar su papel de líder.

Hay pistas de que la trama podría incluir como candidato a Daryl lo que haría posible la reaparición de Dwight. Mientras que gracias al aspecto cambiado de Michonne y Carol, podrían tener un papel más importante.

Por el lado de los más jóvenes aparece Judith Grimes, cuyas apariciones son algo simpáticas. No olvidemos que en la última escena del episodio 5 se ve a un nuevo grupo de supervivientes, los cuales podríamos decir que en los próximos capítulos tendrán más relevancia; por otro lado, la supervivencia de las comunidades estará un tanto más difícil por la falta de municiones.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series.