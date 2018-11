"The Walking Dead" vuelve a tropezar con un episodio para el olvido

Durante años "The Walking Dead" estuvo en el limbo, con episodios donde la historia sencillamente no avanzaba. Cuando la actual temporada parecía haberle dicho adiós a esa falta de rumbo, el episodio 9x07 nos dice que lo bueno no dura mucho. A continuación, spoilers:



Daryl (Norman Reedus) tiene un perro y vive al lado de un río, lejos de las comunidades. Está buscando a Rick y no le interesa alejarse de todos para conseguirlo. Entiendo que mostrarlo junto a Henry sirve tanto para que el joven sobreviviente aprenda a defenderse mejor; además de saber que conocer qué ocurre con el hombre de la ballesta.

Pero Daryl es el mismo de siempre tras su encuentro con Henry, y este último tampoco es que tenga algo distinto, salvo una herida leve en el tobillo. Podríamos decir que la búsqueda emprendida por Daryl será lo que traiga de regreso al desaparecido líder, pero sabemos que de ocurrir, no será pronto; esto por las películas donde el personaje volverá en exclusiva.

Si hablamos de redundancia, lo mismo ocurre por el lado de Michonne (Danai Gurira), quien acompaña al grupo de Magna a Hilltop. Si algo une a personas tan distintas como ellas es la esperanza; otro de los temas que "The Walking Dead" ha exprimido hasta el cansancio y que no encuentra un nuevo enfoque aquí.

Además, el episodio invierte demasiado tiempo en mostrar que Jesús (Tom Payne) no se siente cómodo en su rol como líder de Hilltop ahora que Maggie (Lauren Cohan) abandonó la comunidad. ¿Cuál es objetivo de contar todo esto? Se trata, pues, de información que bien pudo ser mencionada en otras escenas, priorizando así el ritmo.

Miremos a donde miremos, "The Walking Dead" 9x07 es un episodio para el olvido, un desperdicio para el tiempo del espectador. La explicación sería que la serie vive por y para la frase tan conocida entre los narradores audiovisuales que dice "muestra, no cuentes"; donde las acciones hablan más que las palabras. Pero cuando lo que muestras ya se ha visto una y otra vez, resumirlo en un par de diálogos tiene mucho sentido.

En fin, la historia que le fue negada al espectador en el 9x07 ocurrirá recién la próxima semana, cuando todos vayan en busca de Eugene, quien estaría en poder del misterioso grupo de zombies inteligentes.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series.