"The Walking Dead" 9x09 EN VIVO: el episodio llega esta noche

"The Walking Dead" de Fox Premium vuelve este domingo con un personaje menos y nuevos misterios: Jesús (Tom Payne) fue asesinado en el anterior episodio y ahora Hilltop no tiene líder. Ese y otros problemas llegan a la historia.

HORA Y CANAL

Estados Unidos: 9:00 p.m. (East Time)

México: 8:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

España: 3:30 a.m. (lunes 11)

En Latinoamérica Fox Premium Series se encarga de transmitir "The Walking Dead", mientras que AMC es la señal para Estados Unidos. Si quieres ver el episodio online en Latam, puedes utilizar el servicio de Fox para PC, iOS y Android.

NUEVOS ENEMIGOS

Cuando Jesús pensó que se enfrentaba a zombies comunes y silvestres, uno de ellos se reveló como un humano disfrazado. Este grupo, los Susurradores, utiliza a los zombies como escudo para sobrevivir. Se camufla entre ellos tal y como Rick y su grupo hizo en algunas ocasiones.

No obstante, estos nuevos enemigos de "The Walking Dead" no solo utilizan el olor de los muertos a su favor. Ellos visten la piel de otras personas para confundir tanto a muertos como a vivos.

OTRA PARTIDA GRANDE

Tras la partida de Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Maggie Greene (Lauren Cohan), "The Walking Dead" perdió esta temporada a dos de sus mayores personajes. La serie también tendría que decirle adiós a Michonne (Danai Gurira), quien ha sido pieza crucial en la saga desde la tercera temporada. De acuerdo a The Hollywood Reporter, la actriz aparecería en unos pocos episodios de la décima temporada, pero no más.

No se descarta que el destino de Michonne se vea atado al de Rick Grimes, quien no murió, sino que fue abducido por un grupo misterioso de sobrevivientes. Su destino se resolverá en películas exclusivas para AMC.

LO QUE LLEGA A LA SERIE

Si "The Walking Dead" sigue la trama de los cómics, los sobrevivientes de Alexandria, The Kingdom y Hilltop entrarán en guerra contra los Susurradores. La lógica no se aplica a este nuevo enemigo, de modo que la lucha es la última de las opciones.

No obstante, se espera que la serie tenga notorias diferencias con el cómic al ya no estar presente Rick Grimes ni su hijo, Carl.

DATO

"The Walking Dead" estrena nuevos episodios todos los domingos por la noche en Fox Premium Series. El episodio llega al canal Fox básico el lunes siguiente por la noche,