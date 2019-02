"The Walking Dead" 9x10: una historia de maltrato | RESEÑA

Tarde o temprano, "The Walking Dead" humaniza a sus villanos. Con los Whisperers eso ocurre en el décimo episodio de la novena temporada, "Omega", que muestra a la líder Alpha perder la cordura muy al inicio del apocalipsis zombie.

A continuación, spoilers de "The Walking Dead" 9x10:

Henry y Lydia, hija de Alpha (Samantha Morton), han entablado una relación de confianza. Daryl aprovecha esto para escuchar las conversaciones de ambos y así saber más de los asesinos de Jesús, pero cuando el hijo de Carol empezó a revelar datos de The Kingdom, Daryl interviene.

Daryl empieza a tratar a Lydia con menos dureza. Entre las conversaciones con Henry y el hombre de la ballesta, la muchacha revela cómo su madre dejó de ser una persona equilibrada para abrazar su lado violento. El encierro en un refugio de emergencia la cambia, llegando a matar a dos personas (no en defensa propia); entre ellos su esposo.

Pedirle sutilezas a "The Walking Dead" es imposible a estas alturas, de modo que la historia de Lydia es contada con pelos y señales, desde el miedo que le infundió su madre, los golpes físicos que recibió para "fortalecerse" e incluso la seguridad que tiene la joven en que ella merecía este maltrato.

A Daryl (Norman Reedus) no se le escapa el menor detalle y trata de conseguir información sobre los Whisperers, para lo cual no puede evitar en revelar parte de su propio pasado. En temporadas atrás se supo que Daryl había sido maltratado de niño, trama que no se exploró.

El desarrollo de Daryl como personaje ha ocurrido a paso de tortuga, pero hay diferencias entre el personaje que vimos en la primera temporada y el de ahora. Si bien puede parecer dispuesto a todo, tiene empatía y entiende que Lydia es una víctima.

Entonces, en los últimos minutos del episodio, Alpha aparece frente a Hilltop. Ella quiere recuperar a Lydia, lo cual contradice lo dicho por la adolescente: entre los Whisperers se rigen por la ley del más fuerte, donde cada uno baila con su pañuelo.

Lo más lógico en este caso sería un intercambio de rehenes, pues Alpha tiene a dos integrantes de Hilltop en su poder. Ahora la pregunta es si la comunidad liberará a Lydia para que regrese a manos de quien le ha hecho tanto daño.

Un episodio de "The Walking Dead" es insuficiente para mostrar la transformación de Alpha, que en una escena parece una persona asustada y en otra una psicópata. Ese es un fallo en la dirección. Aunque a estas alturas del partido, a esta serie no le podemos pedir mucho.