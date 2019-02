"The Walking Dead" 9x11: analizamos el tráiler del episodio | FOTOS

Con la llegada de Alpha a Hilltop, el episodio 11 de la novena temporada de "The Walking Dead" promete el esperado conflicto entre los Whisperers y los sobrevivientes que conocemos desde las primeras temporadas.

Como se aprecia en los adelantos difundidos por Fox y AMC, Alpha (Samantha Morton) quiere recuperar a su hija, quien fue capturada por Hilltop horas después de que los Whisperers mataran al líder de la comunidad, Jesús.

"The Walking Dead" 9x11 - tráiler. Video: Fox.

Pero Daryl (Norman Reedus) no parece del todo convencido de que entregar a la joven Lydia sea la decisión correcta, pues ella fue víctima de maltratos como los que él mismo sufrió de niño.

Pero en "The Walking Dead" nada es sencillo, de modo que no entregar a Lydia pondría en riesgo a los dos rehenes de Hilltop que Alpha tiene en su poder.La solución, cualquiera que sea, promete no ser nada fácil de alcanzar.

"The Walking Dead" 9x11 - adelanto adicional. Video :Fox.

En su actual temporada, "The Walking Dead" muestra el encuentro de las comunidades con los Whisperers, grupo nómada que viste la piel de los muertos para camuflarse. Ellos están convencidos que las comunidades amuralladas están condenadas al fracaso.

Este será el primer gran conflicto de la serie sin la presencia de Rick Grimes, quien fue secuestrado por un grupo misterioso de sobrevivientes. Todos lo dan por muerto y se espera que su regreso sea en una película para televsión.

DATO

"The Walking Dead" 9x11 se transmitirá el domingo 24 de febrero por la noche en Fox Premium Series.