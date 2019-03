"The Walking Dead" 9x13 EN VIVO: el episodio llega hoy domingo | ONLINE

Con el rescate de Lydia completado, los personajes de "The Walking Dead" tendrán que evitar que los peligrosos Whisperers la recuperen. Eso y más veremos en el próximo episodio de la serie de televisión.

"THE WALKING DEAD" 9x13: "CHOKEPOINT": HORA Y CANAL

Estados Unidos: 9:00 p.m. (East Time)

México: 8:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

España: 3:30 a.m. (lunes 11)

ONLINE



Si quieres ver el episodio en línea, puedes utilizar la app de Fox Premium Series disponible para desktop y plataformas móviles. El acceso a la misma es para suscriptores del paquete premium de Fox.

SINOPSIS

"La atrevida misión de rescate de Daryl hace que Alpha suelte a su propio grupo para recuperar lo que le pertenece, incluso si el precio se paga en sangre. Los planes del Reino por reunir a las comunidades es puesto en riesgo".

SOBRE LA ACTUAL SAGA

En el episodio anterior Michonne (Danai Gurira) aceptó que Alexandria participe en la feria organizada por The Kingdom, cuyo objetivo no es solo unir a las comunidades. The Kingdom, por diversas razones, ha empezado a aislarse, lo cual no les conviene.

La feria no podría llegar en peor momento, pues la aparición de los Whisperers pone en riesgo a todos. Ellos son sobrevivientes al apocalipsis que se disfrazan de zombies para pasar desapercibidos.