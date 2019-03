"The Walking Dead" resuelve el misterio de las cicatrices en el mejor episodio del año

Desde sus primeros minutos, el episodio 9x14 de "The Walking Dead" dio señales de ser distinto a los otros. Michonne (Danai Gurira) camina por la ribera donde Rick Grimes fue visto por última vez y encuentra la pistola del sheriff. Entonces la cámara se aleja y la vemos embarazada, pues apenas han pasado unos meses desde la desaparición que marcó esta temporada.

►"The Walking Dead" 9x14: ¿Qué pasó en el episodio?

►"The Walking Dead" 9x13 solo valió la pena por una línea de Carol | RESEÑA

"¿Te sientes bien solo?" le pregunta a Daryl, quien no ha dejado de buscar a Rick, al punto de que sus visitas a Alexandria han sido cada vez más espaciadas. "Sí", responde. "Y tú?". Michonne, quien solo ha mostrado su lado más débil a Rick, le dice "no estoy bien". Si sentiste un apretón en el pecho al escuchar sus palabras, no eres el único.

Michonne tiene un encuentro con alguien de su pasado en Alexandria. Es Jocelyn, quien fue su mejor amiga antes del apocalipsis zombie. No llega sola, pues también aparecen sus niños, con los cuales la comunidad parece un lugar más feliz y Michonne también, como si su dolor fuera un poco más soportable.

Pero esa felicidad duró poco. Jocelyn y sus niños se han ido de Alexandria robándose la comida, así como a los otros pequeños de la comunidad, incluyendo a la hija de Michonne, Judith; con lo cual su madre y Daryl salen a buscarlos y son capturados.

Jocelyn ha educado a los niños para que sean capaces de cualquier cosa. En el proceso, Michonne y Daryl resultan heridos, en especial por la quemadura en forma de equis que reciben en la zona lumbar. Esta herida es consecuencia del proceso para insensibilizar a los niños, de modo que sean capaces de cualquier cosa.

Libre de sus ataduras y herida en el vientre, Michonne debe enfrentarse a Jocelyn, quien la golpea sin clemencia en uno de los momentos más estresantes de toda la serie. La atacante muere cuando la katana de Michonne le perfora el pecho.

Es entonces cuando las cosas se ponen peor en "The Walking Dead", pues la última orden de Jocelyn fue ejecutar a los rehenes de Alexandria. Dicha orden fue evitada por Michonne, quien tiene que matar a los niños de su amiga para salvar a los propios.

Con este flashback, "The Walking Dead explica por qué Michonne es tan reacia a recibir nuevos habitantes a la comunidad de Alexandria, además de acercarla a su propia hija, pues ambas no han mantenido una relación muy buena en recientes episodios. Hablaron lo que tenían que hablar, lloraron (lo necesitaban) y ahora acompañan a Lydia a The Kingdom, donde encontraría refugio tras el recate de la semana pasada.

Atesoren este episodio, un raro ejemplar de esta serie que no solo desarrolla personajes, sino que avanza la historia.

Pero no todo podía ser bueno en el capítulo, pues no faltaron las escenas con Lydia y Henry, quienes son más insoportables que nunca. Y en la última toma, dos Whisperers observan a lo lejos el ingreso a The Kingdom, dejando todo listo para el conflicto final de la temporada.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" los domingos por la noche en el canal Fox Premium Series.