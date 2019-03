"The Walking Dead" 9x15: el episodio llega este domingo

Antes de su esperado final de temporada, que promete sufrimiento extremo para todos sus personajes, la serie "The Walking Dead" nos traerá un momento de paz en el decimoquinto episodio de su novena temporada.

HORA Y CANALES PARA VER "THE WALKING DEAD" 9X15, "THE CALM BEFORE":

Con motivo del cambio de horario de Estados Unidos, y a fin de mantener la simultaneidad del estreno de cada episodio, "The Walking Dead" en el nuevo horario de las 8.30 P.M. (Perú) en FOX Premium Series y en la App de FOX. En Estados Unidos, el episodio se emite por AMC.

Estados Unidos: 9:00 p.m. (hora del este)

Perú: 8:30 p.m.

México: 7:30 p.m.

Colombia: 8:30 p.m.

Ecuador: 8:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

VER ONLINE

Además de la señal de cable de Fox Premium para ver "The Walking Dead", puedes ver el episodio por internet a través del servicio Fox Play (disponible para PC, iOS y Android).

Sinopsis: "La feria en The Kingdom sigue su curso, con las cuatro comunidades reunidas en celebración por primera vez en años. Mientras algunos pactos se renuevan, otros tratos llegarán a un precio más elevado".



En su actual temporada, "The Walking Dead" muestra la lucha de los sobrevivientes de las comunidades contra los Whisperers, sobrevivientes que prosperan en el caos.