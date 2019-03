"The Walking Dead" 9x15: ¿cómo fueron escogidas las víctimas de Alpha?

En 'The Calm Before' (9x15), penúltimo capítulo de la novena temporada de "The Walking Dead", uno de los momentos más trágicos de los cómics de Robert Kirkman se plasmó en la serie de AMC: el asesinato y decapitación de algunos miembros del grupo de comunidades aliadas. No obstante, en la serie de televisión solo fueron colgadas las cabezas de 10 personas, mientras que en la novela gráfica fueron 12, además, el único personaje que murió en ambas versiones fue Tammy Rose.

Luego de infiltrarse en la feria que se realizaba en el Reino y encarar a su hija, Alpha (Samantha Morton) y los Susurradores (Whisperers) secuestraron, asesinaron, decapitaron y empalaron a Ozzy, Alek, D.J, Frankie, Tammy, Rodney, Adeline, Enid (Katelyn Nacon), Tara (Alanna Masterson) y Henry (Matt Linz).

Pero ¿cómo fueron elegidas las primeras víctimas de los Susurradores? La showrunner Angela Kang y el productor Greg Nicotero explicaron sus razones en una entrevista con Entertainment Weekly y The Hollywood Reporter.

"Sabes, hubo muchas conversaciones al respecto, porque es realmente difícil decidir quién muere, y cada vez que hay una muerte en el show, a veces solo está relacionada con la historia, a veces, como con Andy (Lincoln), es porque hay un factor personal", manifestó Kang a EW.

"Hay cosas contractuales. Hay todo tipo de cosas que siguen. En este caso, amamos a todos nuestros actores. Algunas de las personas que están en esas picas, supimos desde el momento en que las lanzamos que iban a estar en las picas. Especificamos a Brett Butler como Tammy a sabiendas de que ella cómo terminaría en esa serie", agregó.

Kang continuó, "hay otros personajes que han estado con nosotros por un tiempo. Y sentí que, para los diversos personajes que estaban allí, por ejemplo, Tara, como la líder de Hilltop, con quien Alpha realmente tiene algo en contra, hay una especie de sentido y un sentimiento de retribución específicamente con esa muerte. Y luego hay personas que casi se sienten al azar. Y luego aprendes que hay personas que simplemente terminan en peligro por el hecho de tratar de ser heroicas, como el DJ y esos 'Hombres de la Carretera'".

LA RELACIÓN DE LAS MUERTES CON LOS CÓMICS

De acuerdo con la tendencia del "The Walking Dead" a apartarse de los cómics, el razonamiento detrás de las muertes fue "realmente una mezcla de cosas", explicó Kang. "Porque pensamos que, con Alpha, de alguna manera, esto es un acto de terrorismo. Y lo que pasa es que es aterrador porque a veces no entiendes exactamente cómo o por qué eligió a sus víctimas exactas. Además, hay ciertas historias que estamos planeando para el futuro, y por eso a veces hemos intercambiado personajes por esas razones".

"Obviamente, al hacer este programa, a veces nos estamos adaptando muy directamente del cómic, pero también nos desviamos, y todos sabemos que eso es parte del trato con el programa. Queremos rendir homenaje al cómic y queremos poner esos pequeños huevos de pascua para los fanáticos del cómic. Para los espectadores habituales es solo: ‘oh, tal vez Ezequiel va a morir o no’, pero para un fanático del cómic, significa algo diferente, y por eso les da un poco de tiempo para especular mientras ven el show, lo que creemos que es algo divertido".

Daryl,Carol,Michonne y Siddiq fueron los que encontraron esa terrible escena (Foto: AMC) Daryl,Carol,Michonne y Siddiq fueron los que encontraron esa terrible escena (Foto: AMC)

Por su parte Nicotero dijo a THR que "hay mucho detrás de las decisiones de quién va y quién no. Incluso al comienzo de la temporada, cuando sabíamos que la secuencia se avecinaba, todo el mundo siempre le decía a Christian (Serratos, quien interpreta a Rosita) y a Khary (Payton, quien da vida a el rey Ezekiel): '¡Ya vienen las cabezas! ¡Aquí viene!' Pero siempre se trata de lo que estos momentos y estas muertes hacen a otros personajes que los catapultan hacia adelante".

"En lo que respecta a Henry y su relación con Carol, Daryl y Ezekiel ... hay una razón muy específica para perderlo", agregó Nicotero. "¿En términos de otros personajes? Tara se convirtió en líder una vez que murió Jesús (Tom Payne). Ella estaba mostrando cierta autoridad real y liderazgo en Hilltop. En última instancia, es una decisión orgánica, la forma en que evoluciona, como la relación entre Enid y Alden (Callan McAuliffe), ves una un romance en sus inicios, donde las personas se están convirtiendo en lo que las hace las mejores, como Tara. En muchos casos, algunas personas encuentran esas realizaciones. En otros casos, es brutalmente extirpado de ellos".