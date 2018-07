"The Walking Dead": cómo afectaría el adiós de Andrew Lincoln a la historia

El anuncio de que Andrew Lincoln abandonará "The Walking Dead" en la novena temporada es el centro de los comentarios y especulaciones de los fans de la serie. En medio de esta situación, ha surgido una teoría que señala que la partida del actor principal daría lugar a una catarata de acontecimientos en la serie.

A partir de este punto puede haber spoilers de "The Walking Dead".

Hace poco, el portal The Spoling Dead, había filtrado que Rick Grimes, personaje de Lincoln, supuestamente moriría en el quinto episodio de la temporada nueve. No obstante, poco después la cuenta de Twitter de "The Walking Dead" publicó un misterioso mensaje que parecía desestimar las afirmaciones anteriores.

Estos elementos dieron lugar a una nueva teoría que nació dentro del sitio de foros Reddit, la cual señalaba que el adiós de Rick cimentaría el camino para la introducción de The Commonwealth dentro de la serie.

Esta última entidad ya ha sido presentada en el cómic de Robert Kirkman y se trata de un grupo que reúne a varias comunidades, que en total engloban a cerca de 50.000 personas. En el universo del cómic, la Commonwealth se encuentra bajo el liderazgo de Pamela Milton y es el más organizado de todos los grupos de sobrevivientes, siendo casi un estado de facto.

Según la teoría del usuario de Reddit 'The Major Buzzkill', la muerte de Rick daría lugar al contacto con la Commonwealth y dicha situación podría entregar "una temporada o dos sin una guerra real y también mostrar algunas intrigantes líneas argumentales" del cómic de "The Walking Dead".

Por ejemplo, en las historietas, Michone encontró a su hija perdida dentro de la Commonwealth. Las especulaciones también señalan que otros parientes de personajes importantes podrían aparecer como producto de la partida de Rick y uno de ellos es su hermano, a quien ya se ha visto brevemente en los cómics.

Los comentarios en Reddit dan a entender que Rick y Michone, o incluso solo uno de ellos, podrían integrarse a un grupo externo.

Una vez más, la versión en cómic de "The Walking Dead" podría dar abundante material a su contraparte televisiva. Pese a tener desarrollos distintos en la historia, ambas versiones siguen líneas comunes; sin embargo, la posible pérdida de Rick traería un panorama sin precedentes.