"The Walking Dead": AMC planea que universo dure 10 años más

The Walking Dead es una de las series que se transformó en las favoritas del mundo entero. Pese a que las últimas temporadas no han sido las mejores y existe una gran parte de ellos que optó por dejar de ver la serie, AMC no piensa, de momento, ponerle fin a la serie.



Lejos de las críticas, AMC tiene muchos planes para explotar el universo que nació en los cómics de Robert Kirkman en octubre del 2003.

Como se recuerda, la próxima temporada es el adiós definitivo de los actores Andrew Lincoln y Lauren Cohen. Pero lejos de ver el final de la serie, la cadena de televisión salió al frente para manifestar que The Walking Dead tiene para largo.



Josh Sapan, Director General de la cadena AMC Networks, manifestó en reciente entrevista con THR que: "The Walking Dead es un universo… y tenemos el plan de gestionarlo en la próxima década. Es un cuidadoso plan que respetará el mundo que todos sus fanáticos aman."



Cabe resaltar que dicho plan ya había iniciado con Fear the Walking Dead y los rumores de hacer spin-offs sobre distintos puntos de vista del virus que invadió al mundo.