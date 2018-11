"The Walking Dead": así fue el camino de Rick Grimes en el cómic | FOTOS

Rick Grimes está muy próximo a desaparecer en el episodio "What Comes After" de la serie "The Walking Dead", pero aquí te contamos qué pasa con él en la historia real del cómic.

Como es obvio esto ha llevado a que los fanáticos se cuestionen cuál será el destino de Rick en los cómics; pues a lo largo de las temporadas la serie de televisión ha seguido el guión de las historietas.

Incluyendo la recreación del conflicto entre la gente de Rick y los seguidores de Negan, sin embargo, ya antes las dos versiones han tomado caminos diferentes en cuanto se trataba sobre la vida o la muerte de un personaje.

Si este vuelve a ser el caso, la serie podría hacer un cambio verdaderamente grande y se alejaría más de la historia real; puede que esta decisión cambie todo el giro de la historia.

Recordemos que la serie cambia las cosas de manera drástica. En el cómic Lorie y su bebe, Judith, son asesinadas; mientras que en la serie Judith logra sobrevivir. Por su parte, Carl fue asesinado en la octava temporada, a pesar de que continúa siendo un personaje recurrente en las historietas.



En el cómic, Rick se encuentra sano, sin una mano pero salvo; aunque podemos asegurar que su cuerpo ha tenido mejores días; sin embargo sigue siendo uno de los protagonistas más importantes de la historieta.