El último domingo "The Walking Dead" confirmó el destino de Carl Grimes, personaje presente en la serie desde la primera temporada y que fue mordido de manera reciente por un zombie. Como todos los que pasan por ello, tuvo que morir. Pero esta muerte no fue rápida, tuvo tiempo para despedirse de los suyos.

En entrevista con Entertainment Weekly Chandler Riggs, intérprete de Carl, dijo que hubo una escena en particular que lo entristeció: cuando se despide de su hermana, Judith.

"La escena del adiós con Judith siempre me va a impactar por las cosas deprimentes que dije. Recuerdo que al leer el guion pensé 'Dios, ¿tengo que decir todo eso?' Definitivamente fue una escena por la que yo no estaba emocionado. Cuando habla de su madre y cómo ella le dijo que él iba a vencer a este mundo y no lo hizo. Todo eso es muy, muy triste", contó el actor.

La escena con Judith fue la última escena que Chandler Riggs grabó en "The Walking Dead", tras lo cual se anunció en el set que el trabajo del actor en la serie había terminado. "Fue muy raro escucharlos decir eso y despedirse de todos. Despertar el día siguiente fue súper raro, saber que nada volvería a ser lo mismo", sostuvo.

En otro momento de la conversación, Riggs cuenta que se sintió muy cerca de su personaje, junto al cual creció, por lo que fue extraño verlo morir en la pantalla. "Pero es como un alivio en cierto modo saber que puedo hacer otras cosas, películas y cosas así", añadió.

Por su parte Andrew Lincoln, intérprete de Rick Grimes, dijo que grabar la muerte de su hijo en la ficción fue una experiencia "insufrible" y "triste", pero que trabajar con un joven como Riggs, verlo crecer fue un "privilegio".

