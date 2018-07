"The Walking Dead": creador confirma la salida de Andrew Lincoln

El creador de "The Walking Dead" Robert Kirkman reveló que el actor estadounidense Andrew Lincoln saldrá de la serie de AMC durante su próxima novena temporada.

Kirkman, quien creó la serie de cómics en la que se basa el popular programa, dijo: "así parece" cuando se le preguntó sobre los rumores de la salida de Lincoln.



"Hace que la diferencia entre el cómic y el programa sea más pronunciada", agregó Kirkman durante una entrevista con IMDB en San Diego Comic Con .



"Pero al final del día, todo se trata de Andrew Lincoln", añadió. "Él es un ser humano, es alguien a quien conozco desde hace casi una década, alguien a quien amo. Ha estado sudando en Georgia lejos de su familia por tanto tiempo", continuó el también guionista.



Andrew Lincoln ha estado en la serie desde la primera escena del capítulo uno, pero tal parece que no continuará más. Lastimosamente, no es el único actor regular de la serie que saldrá de "The Walking Dead" esta temporada. Lauren Cohan, quien interpreta a Maggie, solo aparecerá en algunos episodios de la temporada 9, porque será protagonsita de un nuevo drama de ABC "Whisky Cavalier".



También existen rumores que Norman Reedus, conocido por los fanáticos "The Walking Dead" como Daryl, está negociando un gran aumento salarial. ¿Qué pasará si no se lo dan?