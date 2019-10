Este octubre la serie “The Walking Dead” cumple una década en televisión y, si bien sus rátings no son los mismos de antes, todavía se mantiene como una apuesta segura para el canal estadounidense AMC; así como para la señal que la transmite en América Latina. La nueva temporada ampliará el conflicto entre la alianza de comunidades y los Whisperers; sobrevivientes que buscan una sociedad salvaje.

“THE WALKING DEAD” 10X01: HORA Y CANAL PARA VER EL EPISODIO

Estados Unidos: Canal AMC

América Latina: Fox Premium Series

HORARIOS

País Hora Estados Unidos 9:00 P.M. (hora del este), 8:00 P.M. (central) México 8:30 P.M. Ecuador 8:30 P.M. Colombia 8:30 P.M. Perú 8:30 P.M. Chile 10:30 P.M. Argentina 10:30 P.M.

SINOPSIS DEL EPISODIO 10x01: “THE LINES WE CROSS”

“El grupo de Oceanside continúa su entrenamiento en caso encuentren a los Whisperers de nuevo. Los héroes intentan mantener su idea de civilización”.

LO QUE SABEMOS DE LOS NUEVOS EPISODIOS

La temporada 9 de “The Walking Dead” le dijo adiós a Rick y a Maggie, mientras que la décima hará lo mismo con Michonne; uno de los personajes más populares desde su ingreso a la ficción en la temporada 3. La actriz que la interpreta, Danai Gurira, confirmó esto en la Comic Con de San Diego 2019.

"Puedo confirmar que esta es la última temporada en la que estaré en este asombroso show de TV como Michonne. Me gustaría decir que esta ha sido una de las mayores alegrías en mi vida. Estoy tan agradecida por la experiencia que no puedo expresarme ahora mismo. Mi corazón no se va... no se termina, la conexión entre nosotros nunca acaba. Fue una decisión muy difícil”, dijo Gurira.

De otro lado, la situación de Negan (Jeffrey Dean Morgan) será distinta esta temporada luego del heroísmo que demostró en el episodio 9x16, cuando rescató a Judith de una tormenta de nieve. Sigue como prisionero de Alexandria, pero ya no estará en una celda todo el tiempo.

“Negan siempre tiene una ventaja. Hay un elemento en él que es un poco impredecible. Él sabe lo que necesita hacer en el momento. Es muy listo, muy fuerte. Así que vamos a ver un rango completo de cosas de Negan este año que, esperemos, serán tan divertidas para los fans como han sido para los escritores y Jeffrey", contó a Entertainment Weekly Angela Kang, showrunner de la serie.

Kang, en declaraciones a The Hollywood Reporter, indicó que la décima temporada explora narrativas en torno a lo que significa poseer un trozo de tierra, esto en referencia a la frontera de cabezas humanas que marcó el fin de la anterior tanda de episodios. De igual modo, veremos cómo Carol (Melissa McBride) se sumerge en el oscuro camino de la venganza y cómo Daryl (Norman Reedus) le brindará su ayuda para no perderse en la rabia.