"The Walking Dead" 8x09: el destino de Carl, revelado

A continuación, spoilers de "The Walking Dead" 8x09:

Nadie se salva de una mordida de muerto viviente, ni siquiera Carl Grimes (Chandler Riggs), uno de los personajes de "The Walking Dead" que más tiempo ha estado en la serie.

En el más reciente episodio, Carl aprovechó sus últimos minutos para despedirse de su familia y amigos, entre ellos su padre Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Michonne (Danai Gurira).

"The Walking Dead", además, mostro con claridad cómo fue mordido el personaje: en episodios previos, cuando intentó matar zombies junto al sobreviviente Siddiq, cayó al suelo y un "caminante" aprovechó el descuido para herirlo.

En su lecho de muerte, Carl le pide a Rick pensar qué hará después de ganar la guerra contra los Saviors. El joven no quiere que se perpetúe la violencia, sino que los sobrevivientes aprendan a convivir en paz.

Rick y Michonne no pueden evitar llorar al ver cómo Carl está cada vez más débil. Intentan sacarlo de Alexandria, pero no es posible y todos se refugian en la iglesia. Allí, Carl quiere ser aquel que acabe con su propia vida, no desea encargarle esa labor a su padre.

En los minutos finales de "The Walking Dead", Rick y Michonne esperan afuera de la iglesia. Entonces escuchan un disparo y ya no hay nada más que hacer, salvo enterrar a Carl.

DATO

Puedes ver nuevos episodios de "The Walking Dead" todos los domingos por la noche en el canal premium Fox series.