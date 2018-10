"The Walking Dead": Jeffrey Dean Morgan se siente claustrofóbico en esta temporada

En el segundo episodio de la temporada 9, Negan regresa a "The Walking Dead", para una confrontación con Rick Grimes, situación que termina un tanto claustrofóbica para Jeffrey Dean Morgan.

En una entrevista para el show de "After the Dead" de ComicBook.com, Morgan habló sobre su primera aparición en la novena temporada de "The Walking Dead"; pues luego de pasar años humillando a Rick Grimes y su grupo de sobrevivientes, ahora se encuentra encerrado en una celda que en realidad es un cuarto cerrado de concreto, construído por Morgan Jones, hace un par de temporadas.

"Ya he estado allí un poco. Definitivamente es un cambio de ritmo. Ha sido un poco humillante, en realidad. Estoy acostumbrado a tener reinado libre en el set. Como actor tengo tanta libertad para interpretarlo; pero ahora estoy muy limitado y en un área muy pequeña", dijo Morgan sobre su personaje.

Sin embargo, este espacio muy estrecho parece que le está dando a Negan mucho tiempo para pensar en sus acciones y auto evaluarse.

Aún así, no esperes nada muy diferente del villano del programa. "Negan siempre va a ser Negan, ¿verdad? ¡Esperemos que nunca pierda su mordida!", dice Jeffrey Dean Morgan.