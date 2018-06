"The Walking Dead": ¿Jon Bernthal volverá en la temporada 9?

La novena temporada de "The Walking Dead" de Fox mostrará por lo menos el adiós de un importante miembro del elenco, pero eso no sería lo único que veríamos en dichos episodios; pues un personaje que perdió la vida estaría por reaparecer. Y no necesariamente como zombie.

De acuerdo a Michael Ausiello, editor de TV Line, el personaje de Shane aparecerá en la temporada 9. Como ya saben los fans, Shane murió en el final de la temporada 2 cuando se enfrentó a Rick Grimes en la granja de Hershell Greene.

TV Line cita a fuentes de la producción, según las cuales el actor que interpretó a Shane, Jon Bernthal, retomará al personaje solo para un episodio.

No será la primera vez que el personaje de Jon Bernthal regrese a "The Walking Dead" después de muerto. Así ocurrió minutos después de ser baleado, cuando se alzó como un zombie. Además, en la tercera temporada, apareció como parte de la imaginación de Rick Grimes (Andrew Lincoln).

Ahora que mencionamos a Lincoln, dicho actor dejará la serie en la nueva temporada. Los detalles de su salida son desconocidos y no sería el único en decir adiós, pues Lauren Cohan, intérprete de Maggie Greene, aparecerá solo en la mitad de episodios por su compromiso con una serie del canal ABC.

DATO

"The Walking Dead" vuelve a la television más adelante este 2018.