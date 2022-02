Conforme a los criterios de Saber más

Los muertos caminan nuevamente con el regreso de “The Walking Dead”, popular serie ambientada en un apocalipsis zombi que se está realizando un largo adiós con una extensa undécima temporada, dividida en tres partes, la segunda de las cuales se estrena este 20 de febrero en Star+.

La última vez que los dejamos, la situación no podría estar más precaria para los protagonistas de la serie, todos divididos y enfrentando diferentes amenazas mortales. Por el lado de Daryl Dixon (Norman Reedus), Maggie Greene (Lauren Cohan), Gabriel Stokes (Seth Gilliam) y Negan (Jeffrey Dean Morgan), su pelea con el homicida grupo paramilitar conocido como los Reapers parecía haber llegado a su final luego de que su líder Pope (Ritchie Coster) fue asesinado por su segunda al mando, Leah Shaw (Lynn Collins). Sin embargo, la chispa del conflicto volvió a prenderse cuando Leah acusó a Daryl del homicidio, convirtiéndolo todo en una pelea a muerte.

Mientras tanto, el grupo central de sobrevivientes en Alexandria enfrenta una enorme horda de zombis luego de que una tormenta derribó algunas de sus paredes protectoras, con Connie (Lauren Ridloff), Carol Peletier (Melissa McBride) y Aaron (Ross Marquand) haciendo todo lo posible para mantener a los habitantes de la comunidad a salvo.

Por último, Eugene Porter (Josh McDermitt), Princess (Paola Lázaro), Yumiko (Eleanor Matsuura) y Ezekiel (Khary Payton) parecen estar todavía prisioneros de la Commonwealth (La Mancomunidad), una avanzada sociedad de sobrevivientes que, bajo la superficie, parece ocultar oscuros secretos.

En anticipación al estreno de los nuevos capítulos, El Comercio tuvo la oportunidad de conversar con las estrellas de la serie Lynn Collins, Lauren Ridloff, Paola Lázaro y Eleanor Matsuura, quienes no solo nos hablaron de sus personajes, sino también su experiencia en la popular producción y sus reflexiones sobre este finalmente terminando tras más de una década.

Interpretando a quien es quizás el más polémico de los personajes en este momento, Lynn Collins se vio entusiasmada de hablar de Leah, un personaje al que en un momento definió como “ un extraño espejo de las peores partes de su vida, tanto en mi relación con mi padre y con ciertos hombres en mi vida ”.

Leah Shaw (Lynn Collins) es ahora la líder de los Reapers, el primer enemigo al que se tendrán que enfrentar los sobrevivientes en estos episodios. Su actriz nos adelantó que el personaje tendrá más repercusiones que las inmediatas. (Foto: AMC)

Introducida en la décima temporada de la serie como un interés amoroso de Daryl y posible protagonista, Leah se ha mostrado como un personaje conflictuado, jalado por lados opuestos mientras intenta balancear sus propios compromisos, deseos y relaciones familiares.

“Al final, creo que Leah es un personaje que fue escrito tan increíble por el hecho de que puedes verla tomando estas decisiones”, reflexiona la actriz, también conocida por películas como “X-Men: Origins” y series como “True Blood”. “¿En quién se va a convertir? Ella no lo sabe. Está como en medio de este caos intentando entender quién es, en qué cree y lo que quiere”.

Esta naturaleza trágica de su personaje hace que el televidente pueda tener simpatía por ella, pero eso no significa que sea menos peligrosa para los protagonistas. “ Siempre digo que una mujer despreciada, que se siente traicionada, y que luego se odia a sí misma porque no ha sido capaz de proteger a su gente, es una persona peligrosa ”, señala la actriz. “Su incapacidad de perdonar a Daryl y a sí misma la hace peligrosa. Y hay muchos personajes en esta serie que tampoco pueden perdonarse a sí mismos y eso los convierte, al final, en villanos. Así que esto es una lección de autoperdón”

NUEVOS VIEJOS PROBLEMAS

El otro gran obstáculo de la segunda parte de la última temporada será el Commonwealth, un aparente paraíso que oculta problemas más similares al mundo que era antes del apocalipsis como la desigualdad social e indiferencia de las clases gobernantes . Será en este nuevo campo de batalla donde se tendrán que adaptar los protagonistas de la serie, cada uno con diversos grados de éxito.

Yumiko (Eleanor Matsuura) se verá involucrada con las más altas esferas dentro de la misteriosa Mancomunidad. (Foto: AMC)

Uno de los personajes que más luchará con este cambio será Yumiko, quien dejará temporalmente su faceta como una hábil sobreviviente y arquera para volver a su antiguo trabajo como abogada en un mundo que parecía ya no necesitar de leyes, poniéndola en contacto directo con la aparente antagonista de este arco narrativo, la gobernadora Pamela Milton (Laila Robins).

“Realmente la sacaron de su antigua vida y le confiaron esta enorme y nueva responsabilidad, le guste o no. Y eso tiene enormes consecuencias para ella”, indica Eleanor Matsuura. “También tiene que lidiar con haberse reunido con su hermano, al que no ha visto en mucho tiempo, y esa no es una relación fácil. Y también siente esa conexión hacia sus amigos, su familia elegida, de la que lleva vidas bastantes separadas. Así que eso es muy duro para Yumiko, porque no creo que sea una vida que haya elegido necesariamente, pero está intentando lidiar con ella y sobrevivir dentro de la Mancomunidad lo mejor que puede .”

Otro personaje al que le veremos más será Connie, aquella sobreviviente interpretada por la actriz sorda y estrella de “Eternals” Lauren Ridloff.

“Veremos otro nuevo lado de Connie”, indicó Ridloff con la ayuda de su intérprete. “ Definitivamente tendremos una oportunidad de ver quién era antes de que ocurriera el apocalipsis , así que creo que es genial que tengamos ahora una imagen completa de ella como persona”.

Connie (Lauren Ridloff) mostrará otro rostro cuando los sobrevivientes se unan a la Mancomunidad. (Foto: AMC)

Mientras tanto, qué pasará con Princess, la excéntrica latina interpretada por la actriz puertorriqueña Paola Lázaro, lo que la espera en la Commonwealth es otra cosa. “Pienso que podría haber algo de romance para Princess, eso es lo único que diré”, afirmó.

Por el lado de Leah, Lynn Collins fue aún más hermética, aunque confirmando que su personaje todavía tiene un papel en el todavía no decidido futuro de “The Walking Dead”.

“Incluso ahora, sigo aquí (en Georgia) porque todavía estamos rodando y todavía están tratando de ver cómo solucionan el (arco narrativo de Leah)”, nos dijo en conversación con este Diario a mediados de enero. “Es complicado porque es un personaje polarizante. Pero es divertido y no lo querría de otra manera.”

UN LARGO ADIÓS

Con la salida de la segunda parte de la última temporada de “The Walking Dead” - y con la última parte programada para salir a finales del 2022- nos acercamos lenta, pero inevitablemente, al final de una de las producciones que marcó lo que entendemos como entretenimiento en las últimas décadas.

Es así que varias de las actrices reflexionaron sobre estar presente para el fin del capítulo de esta saga, aunque todas ellas se unieron en las últimas temporadas.

Los soldados de la Mancomunidad presentan una protección y armamento mucho más avanzado que cualquier otro grupo encontrado por los protagonistas. (Foto: AMC)

Para Lynn Collins, el ser parte de “The Walking Dead” fue un honor. “Siento que lo que esta serie trajo a mi vida, no lo podría pagar de vuelta. Lo habría hecho gratis. ¿Cuántas veces un actor dice eso?”, señaló, antes de añadir que a diferencia de otros programas, donde se busca embellecer a todos sus actores, en este show se enfocaron en “ser auténticos y reales, lo que ha sido más enriquecedor que cualquier otra cosa”.

La actriz también se atrevió a decir que incluso cuando “The Walking Dead” acabe, este será analizado en los años venideros por su análisis sobre la naturaleza humana, el perdón y la exploración de quiénes somos. “ Es literalmente un comentario social, y en cierto nivel todo el mundo lo comprende. Creo que cuando todo esté concluido, este será un cuerpo de trabajo que las personas van a analizar en adelante ”, consideró.

Igualmente efusiva fue Lauren Ridloff, quien destacó el trabajo que tanto “The Walking Dead” y la cadena AMC puso en cuestiones de diversidad, representación e inclusión. “Siento que ‘The Walking Dead’ realmente no tiene miedo. Fueron extremadamente valientes en incorporar tantas historias diferentes en este programa”, indicó. “La serie funciona como un espejo del mundo real, y tenemos tanta diversidad. Finalmente la televisión empieza a verse como la realidad ”.

EL DATO

“The Walking Dead” regresará este 20 de febrero en el servicio de streaming Star+, así como el canal de cable Star Channel ese mismo día a las 10 p.m.

