"The Walking Dead" también se despidió de Maggie el último domingo

El episodio "What Comes After" de "The Walking Dead" fue fatal para mucho de sus seguidores, pues mostró la salida del protagonista, Rick Grimes. Pero él no fue el único en dejar la historia, pues lo mismo ocurrió con Maggie Rhee, interpretada por Lauren Cohan.

The Hollywood Reporter afirmó que la noche del domingo no fue solo el último episodio para Lincoln, sino también el de Lauren Cohan, o al menos así será por ahora.

Asimismo, aseguró que Cohan no tiene futuros episodios planeados, aunque su destino en la serie sigue sin fin. La showrunner Angela Kang y el presidente de programación de AMC, David Madden, confirmaron que les encantaría volver a ver a Maggie Rhee en el futuro:

"Hemos estado hablando con Lauren y esperamos poder contar más historias para ella. Definitivamente tenemos algunas cosas bajo nuestra manga que nos encantaría hacer. Mucho de eso es solo una conversación, así que espero que todo se resuelva, porque creo que mutuamente nos gustaría continuar con la historia de Maggie".

David Madden agregó: "Angela y Lauren siguen conversando. Y nos gustaría verla volver. Mucho de eso va a tener que ver con Whiskey Cavalier (serie que se estrena para la mitad de la temporada de 'The Walking Dead', y que Cohan protagoniza) y en lo que se convierte en su disponibilidad, que obviamente no controlamos. Pero creativamente, nos encantaría verla regresar en cierta medida ". Tal vez ella, como Lincoln, puede aparecer en una película de 'The Walking Dead' o dos".

Por lo que dieron a entender que tanto Andrew Lincoln y Lauren Cohan con sus respectivos personajes estarían regresando para una película de "The Walking Dead"; sin embargo, por ahora parece que es hora de decirles adiós.

Recordemos que la salida oficial de Cohan se anunció esta primavera cuando sus negociaciones de contrato con AMC se estancaron. La actriz había solicitado un aumento de sueldo, aunque no buscaba ser parte de los intérpretes principales (Lincoln y Norman Reedus) de la serie.