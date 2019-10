Cuando una serie de televisión dura tanto como “The Walking Dead”, puedes seguirla semana a semana con emoción, gracias al talento de los realizadores, o verla solo por costumbre; pues ya estás en un punto de no retorno. Pero hay una tercera posibilidad: simplemente, abandonarla.

Por la naturaleza de mi trabajo no puedo dejar de ver “The Walking Dead” en el estreno de su temporada 10. Como ya informé en años anteriores, la serie experimentó un notorio desplome no solo en rátings, sino en todos los aspectos de la producción. Un tropiezo del que se recuperó con la temporada 9, ventaja que podría haber aprovechado en el estreno de este domingo.

Ese no ha sido el caso, a pesar de mostrar la caída de un satélite ruso cerca al territorio de los protagonistas; una situación candente, pues muestra que la frontera estipulada por el enemigo, los Whisperers, ha dejado huella en los sobrevivientes: incluso para apagar el incendio surge la duda de si el enemigo los verá al cruzar la línea prohibida.

Judith y Rick Jr. en el momento más emotivo del episodio. Foto: Fox.

Para “The Walking Dead” nunca ha sido complicado impactar con sus primeros episodios: Carl herido por un disparo, la muerte de Glenn y Abraham, los caníbales de Terminus; etc. Esta vez no hubo muertes o situaciones de riesgo inmanejables, sino todo lo contrario: Michonne (Danai Gurira), Daryl (Norman Reedus) y lo demás muestran que son los mejores en lo que hacen.

El episodio “The Lines We Cross” (“Las líneas que cruzamos”) sirve más como una forma de sentar la bases para la inevitable segunda parte de la guerra Alexandria vs. Whisperers. Michonne, personaje que dejará la serie esta temporada, recuerda a Rick al ver a sus hijos; Eugene (Josh McDermitt) quiere aprovechar la tecnología del satélite y Aaron (Ross Marquand) ya está harto de ser el buen tipo mientras todos a los que ama terminan muertos.

El corazón del episodio estuvo en Michonne y Carol, pero también en Negan (Jeffrey Dean-Morgan), quien ha pasado de ser el prisionero eterno para entrar a un régimen de trabajos forzados. Irónicamente, la persona que sale menos es la que sabe cómo manejar mejor la tensa situación en un asunto territorial.

Claro, no podemos olvidar a Daryl y Carol (Melissa McBride), quienes están dispuestos a dejarlo todo para empezar otra vez. Carol, recordemos, perdió a su hijo por obra de Alpha (Samantha Morton), implacable líder de los Whisperers a la que observa al final del capítulo. Un encuentro redundante, pues durante todo el episodio es claro que los enemigos están más cerca que nunca.

El inicio de la temporada muestra que los sobrevivientes están más preparados que nunca para contener a los zombies. Foto: Fox.

La sutileza nunca ha sido el punto fuerte de esta serie, lo cual no va a cambiar cuando nos acercamos al décimo aniversario de la ficción (marquen sus calendarios: es el 31 de octubre). El episodio no cumple más allá de lo esperado, pero hace las inevitables promesas de siempre: lo mejor está por llegar.

Al ofrecer un inicio de pocas luces, “The Walking Dead” puede aprovechar e incrementar la tensión de manera progresiva, de modo que no tenga que vivir (como ya le ha pasado antes) bajo la sombra de un capítulo demasiado imponente.

Si no tuviese que escribir de esta historia semana a semana, lo único que me mantendría al tanto de verla es conocer qué pasará con Michonne. Su historia con Rick Grimes no ha sido cerrada, por lo que esperaría que, a donde sea que vaya, esto la lleve al encuentro del hombre que forjó esta serie en sus mejores y peores momentos. Ah, y también me da curiosidad cómo manejarán el anunciado retorno de Maggie. Supongo que no todo está perdido para mantener el interés del público.

