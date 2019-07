"The Walking Dead", nuevo spin-off: fecha de estreno, tráiler, historia, actores, personajes y lo que se sabe

Aunque el cómic de “The Walking Dead” llegó a su fin el universo zombi continúa, además de la décima temporada de la serie principal, la quinta entrega de “Fear the Walking Dead” y las tres películas de Rick Grimes, AMC a confirmado un segundo spin-off del drama basado en las novelas gráficas de Robert Kirkman.

"No estamos en una etapa en la que podamos decir de qué irá, pero hemos contratado a creativos para pensar posibles historias. Tenemos muy buenas sensaciones. No estamos aún en posición para hablar sobre posibles uniones, pero es verdad que estamos teniendo muchas conversaciones con diferentes posibles socios" comentó Ed Carroll, responsable de proyectos de AMC, en marzo del 2019.

La tercera serie de The Walking Dead todavía no tiene título, pero gracias a una publicación compartida por NBC16, se conocen los primeros detalles de la ficción. El nuevo drama zombi, cocreado por Scott Gimple y Matt Negrete, tendrá 10 episodios y se filmará en el área de Richmond, Virginia, desde julio hasta noviembre de 2019.

The Walking Dead: ¿cómic tendrá un spin-off sobre Negan? (Foto: AMC) The Walking Dead: ¿cómic tendrá un spin-off sobre Negan? (Foto: AMC)

HISTORIA DEL SPIN-OFF DE “THE WALKING DEAD”

Según Variety, la serie "contará con dos jóvenes protagonistas y se centrará en la primera generación que ha crecido durante el apocalipsis tal como lo conocemos. Algunas se convertirán en héroes. Algunas se convertirán en villanos. Al final, a todas los cambiarán para siempre. Crecidos y cimentados en sus identidades, tanto buenas como malas".

Durante la Comic-Con San Diego, Scott Gimple comentó dijo que el programa tratará sobre los niños que crecieron relativamente protegidos del apocalipsis zombi, en lo que él llamó una "situación del primer mundo" en comparación con el lodo y la sangre que hemos visto hasta ahora.

"Hay un gran secreto sobre el universo de The Walking Dead ", agregó, "Todos estos años hemos visto un pequeño fragmento del mundo de The Walking Dead. Hay un montón de mundo allá afuera. El gran secreto es que, a lo largo de todo, ha habido otras civilizaciones que sobrevivieron al apocalipsis. Vimos indicios de eso en la temporada 7 y nuevamente en 'The End of Everything’ y ahora estamos a punto de mostrar mucho más del mundo en un montón de proyectos diferentes".

"Estos niños podrían quedarse donde crecieron, en este lugar de comodidad y seguridad, pero abandonan su hogar. arriesgarlo todo por una búsqueda mientras son perseguidos por amigos adultos en su propia búsqueda. Veremos que algunos de estos niños se convierten en héroes y otros en villanos", reveló.

¿Qué sucederá en el nuevo spin-off de The Walking Dead? (Foto: AMC)

TRÁILER DEL SPIN-OFF DE “THE WALKING DEAD”

El Segundo spin-off de “The Walking Dead” aún no tiene trailer official.

ACTORES Y PERSONAJES

De acuerdo con Variety, Alexa Mansour, Nicolas Cantu y Hal Cumpston han sido elegidos para los papeles principales del segundo spin-off de “The Walking Dead”. El personaje de Mansour ha sido descrito como “quebrantadora de reglas con buen carácter que vive el día a día. Es agradable y divertida por fuera pero triste por dentro”.

Cantu es “pequeño para su edad, además de ser amigable y un alma vieja. También tiene un cinturón negro en karate”. En tanto, Crumpston interpretará a un joven “un tímido solitario que asusta a algunos niños, pero odia el hecho de asustar a la gente”.



En San Diego Comic-Con, Gimple anunció que Annet Mahendru interpretará a un personaje llamado Huck, y Aliyah Royale interpretará a Iris.

EQUIPO CREATIVO

Guion: Matt Negrete

Creación: Scott Gimple, Matt Negrete

Showrunner: Matt Negrete

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ EL SPIN-OFF DE “THE WALKING DEAD”?

El segundo spin-off de “The Walking Dead” aún no tiene fecha de estreno oficial, pero se sabe que llegará en algún momento del 2020 por AMC.