"The Walking Dead": ¿Qué pasará con Carl en nueva temporada?

Seguir a @TVmas_ECpe !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');

El personaje de Carl Grimes, uno de los sobrevivientes más antiguos del apocalipsis zombie, podría verse enfrentado a problemas bastante serios con el regreso de "The Walking Dead" a la televisión.

Recordemos que el final de la anterior temporada de la serie nos mostró a Rick y al resto del grupo intentando escapar mientras los muertos vivientes se acercaban a ellos, y aquí es donde las cosas podrían ponerse realmente feas para Carl, quien es interpretado por el actor Chandler Riggs, según especuló el portal iDigital Times.

[ATENCIÓN: LA SIGUIENTE NOTA TIENE DATOS DE LO QUE SE VIENE EN "THE WALKING DEAD" SEGÚN EL CÓMIC. NO CONTINÚES LEYENDO SI NO QUIERES INFORMACIÓN SOBRE ESTA TRAMA]

Y es que, si el programa sigue la misma historia contada en las páginas de la versión en cómic de "The Walking Dead", entonces Carl podría recibir un disparo en el ojo. La lesión podría eventualmente conducir a algo mucho peor, dado que Carl estaría en condiciones de convertirse en una carga para el resto del grupo. Si eso sucede, no sería descabellado imaginar que el personaje podría despedirse de la serie en esta sexta temporada de "The Walking Dead".

Ahora bien, vale la pena recordar que el programa no siempre ha seguido estrictamente el camino trazado en las páginas de los cómics. Como siempre, los aficionados tendrán que estar atentos a los desarrollos que presenta la serie cada semana si es que quieren saber lo que pasará con sus personajes favoritos.

Carl en el cómic de "The Walking Dead". (Foto: Internet)

UN NUEVO PERSONAJE También hay otras razones poderosas para sintonizar la nueva entrega de esta serie, y una de ellas, según el portal Moviepilot, es el debut probable de Negan, quien ejerce una temible rivalidad contra Rick y sus allegados.

El personaje, que será encarnado por Jeffrey Dean Morgan, aún no tiene una fecha oficial de debut, por lo que los fans han tenido que especular sobre el momento en que podría aparecer.

Jeffrey Dean Morgan. (Foto: AP)

Morgan, por su parte, ha prometido que retratará a Negan de la manera más fiel posible al personaje que aparece en los cómics, lo que debería tranquilizar por el momento a los fans, especialmente a aquellos que han estado preguntándose sobre cuál será el contexto en que aparecerá el nuevo personaje.

La sexta temporada de “The Walking Dead” se estrenará el 14 de febrero, justo en el Día de San Valentín.