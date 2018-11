Rick Grimes está fuera, pero no está muerto. 'What comes after' (9x05), quinto episodio de la novena temporada de "The Walking Dead", fue el último de Andrew Lincoln como Rick Grimes en la serie de AMC, pero de acuerdo al director de contenido del drama zombi, Scott M. Gimple, “hay más historia por contar... y la contaremos”. El exshowrunner contó que el actor británico volverá a interpretar su papel icónico en tres películas para la televisión.

Aunque la serie de películas aún no tiene título, Gimple ya está escribiendo la primera de ellas. "La historia de Rick continuará en las películas. En este momento estamos trabajando en tres, pero hay flexibilidad en eso ... Durante los próximos años, haremos especiales, las nuevas series son una gran posibilidad, (también) contenido digital de alta calidad y luego algo de contenido que desafía cualquier descripción en este momento. Vamos a profundizar en el pasado y veremos personajes antiguos. Vamos a introducir nuevos personajes y nuevas situaciones", declaró a The Hollywood Reporter.

El plan actual propone que Lincoln forme parte de la producción de cada película durante dos meses al año, a diferencia de los nueve meses que dedicó anualmente a "The Walking Dead" durante la última década en Atlanta, su sede de operaciones.

"Rick Grimes es un personaje increíble y Andy ha hecho una actuación increíble. Se estaban desarrollando ideas de historias que, a medida que pasaban los años, parecían muy compatibles para seguir contando la historia de Rick en otro formato, que le permitiría pasar tiempo con su familia", explicó que Gimple.

Estas tres próximas películas son la primera parte de la expansión propuesta por Gimple para el universo de "The Walking Dead". "Consideramos esto como una propuesta a muy largo plazo", dijo el presidente de programación de AMC, David Madden, a THR sobre el objetivo más grande para la franquicia.

"Estamos tratando de expandirnos a tantos lugares diferentes como el programa se adapte. Creemos que esta es una franquicia que podría vivir en todos los formatos. Queremos hacerlo con cuidado, ser estratégicos y hacerlo bien. Hay un plan de varios años que podría incluir series adicionales, contenido digital y especiales. Estamos buscando ampliar esto hacia un universo donde las películas en las que Andy estará, sean las cosas de más alto perfil que hagamos", dijo Madden.

HISTORIA DE LA PELÍCULA DE "THE WALKING DEAD"



Las tres películas de "The Walking Dead" seguirán lo que le sucede a Rick después del episodio ‘What Comes After’, donde Jadis (Pollyanna McIntosh) rescata al líder de Alexandria después de la explosión del puente. En lugar de darle aviso a su familia y amigos, ella se lo lleva en un helicóptero a lo que parece ser una nueva comunidad.



Gimple confirmó que Lincoln estará en las tres películas de AMC y que estas explorarán el período comprendido entre el rescate en helicóptero de Rick y el salto temporal que se presentó en el tráiler de ‘Who Are You Now?’ (9x06), sexto episodio de la novena temporada de "The Walking Dead", y que se extenderá más allá de ese período.

Además, cada película contará una historia completa sobre Rick. "Se trata de quién es él y de quién va a ser, y ciertamente cómo se enfrenta a la situación en la que se encuentra. Conocemos a Rick Grimes; él querría estar en casa".

Además, podrán contar historias anteriores que muestran el regreso de algunos de los personajes favoritos de los fanáticos que ya no están en la serie. "Tengo una de esas historias en progreso en este momento. Eso no solo nos daría la oportunidad de trabajar con estas personas maravillosas de nuevo, sino también de responder preguntas sobre sus personajes", agregó Gimple.

TRÁILER DE LA PELÍCULA DE "THE WALKING DEAD"



La primera película de "The Walking Dead" empezará a filmarse en el 2019, por ello aún no tiene tráiler. Sin embargo, cuando AMC lo lance probablemente se muestre de una vez a las personas detrás de ese helicóptero, a quienes Jadis entrego a Rick como si fuera un “B”.



ACTORES Y PERSONAJES DE LA PELÍCULA DE "THE WALKING DEAD"



Además de Rick Grimes y Jadis (Anne), la pareja romántica de Rick, Michonne (Danai Gurira), y Daryl (Norman Reedus) podrían aparecer es las próximas películas de "The Walking Dead".



El presidente de programación de AMC, David Madden, señaló que tiene "grandes esperanzas" de que los caminos de Rick y Michonne se cruzarán nuevamente. La primera película será contada desde el punto de vista de Rick y explorará la "vasta mitología" detrás de la misteriosa comunidad que busca personas que cataloga como "A" y "B".

FECHA DE ESTRENO DE LA PELÍCULA DE "THE WALKING DEAD"



La primera película de "The Walking Dead" aún no tiene fecha de estreno oficial ni lugar de rodaje, pero teniendo en cuenta que la producción está programada para comenzar en 2019, la nueva apuesta de AMC podría llegar a las pantallas en algún momento del 2020, quizá hasta antes.