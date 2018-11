"The Walking Dead": así fue el reencuentro de Shane y Rick

"The Walking Dead" pierde el día de hoy a su piedra angular. Rick Grimes (Andrew Lincoln) se despide de la serie que le dio fama mundial en medio de la nostalgia.

Rick Grimes se encuentra mal herido y comienza a tener alucinaciones con algunos personajes que pasaron por "The Walking Dead". El primero de los personajes con los que comienza a conversar es el fallecido Shane (Jon Bernthal).

En imágenes se puede apreciar a los dos policías sentados dentro una patrulla. "Maldito vaquero, te ves como como la mi**da", le dice Shane a Rick. Cabe recordar que Shane perdió la vida en la segunda temporada.

Rick le pregunta a su amigo que está "buscando a mi familia". Por su parte, Shane es tajante y le dice: "Oh, ¿eso es lo que estás haciendo, buscando a tu familia? Uno podría decir que lo que buscas es mi familia, ¿no? ¿Cómo está mi niña por cierto? Tengo mis ojos, ¿no?"

El protagonista de "The Walking Dead" le dice que Judith no tiene la nariz de Shane, y Shane bromea diciendo: "bueno, no tiene mis oídos, hombre".



Como se recuerda, esta conversación es una de las más esperadas por todos los seguidores de "The Walking Dead", que discutían si Judith era hija de Rick o Shane.



Pero fue en la temporada cuatro que Rick le revela a Michonne que él sabía que no era padre de Judith.