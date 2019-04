"The Walking Dead", temporada 10: fecha de estreno, qué pasará y todo sobre los próximos episodios de la serie

The Walking Dead, temporada 10: fecha de estreno, tráiler, qué pasará, actores y personajes | La guerra es de nunca acabar y tanto viejos como nuevos personajes tienen que sobrellevarla o desaparecer para siempre en la décima temporada de “The Walking Dead”.



Después de que Maggie se alejara de Hilltop para seguir a Georgie y que Rick desapareciera en un helicóptero con rumbo desconocido y fuera dado por muerto por su familia y amigo, un nuevo enemigo emergió en "The Walking Dead", disfrazado de walker y más peligroso que los Salvadores (Saviors): los Susurradores (Whisperers), liderados por Alpha y dispuestos a todo. No por nada decapitaron y empalaron las cabezas de 10 miembros de las comunidades aliadas para marcar los limites de sus territorios. Pero la guerra recién comienza.

En ‘The Storm’ (9x16), décimo sexto y último episodio de la novena temporada de "The Walking Dead", tras sobreponerse a la muerte de sus amigos, los protagonistas debieron enfrentar al frío invierno y la inevitable caída del Reino (Kingdom). Ezekiel y su comunidad se mudaron a Hilltop, pero para lograrlo tuvieron que cruzar por los territorios de los Surruradores, lo que por supuesto tendrá consecuencias.

Además, en la última escena de ese capítulo, mientras Alpha (Samantha Morton) y Beta (Ryan Hurst) se preparan para un próximo enfrentamiento, Ezekiel habla por radio con Judith sobre la esperanza de volver algún día a casa, y cuando ambos terminan la conversación, una mujer no identificada responde desde otra señal.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”?

Aunque AMC aún no ha revelado detalles de la trama ni la fecha de estreno oficial de la décima temporada de “The Walking Dead”, una buena fuente de información sobre el futuro del drama zombi suele ser el cómic de Robert Kirkman.

En los cómics, tras decapitar a algunos miembros de las comunidades aliadas y mostrar la horda de walkers que tenían bajo su control, la cual podían utilizar en caso de una guerra, los Susurradores (Whisperers) parecían tener todo a su favor. Pero su fin empezó con la llegada de un misterioso hombre a su campamento. Se trataba de Negan, quien pedía unirse a los Susurradores, y aunque Alpha se mostraba reacia a aceptarlo, al escuchar el plan de Rick y su grupo para vengarse por las muertes de sus compañeros, decidió acogerlo.

Alpha terminó depositando su confianza en él y este aprovechó la mínima oportunidad para decapitarla, llevarle su cabeza a Rick y así ganarse su confianza. Después de eso, el líder de Alexandria no solamente decidió no encerrarlo de nuevo, sino que le dio un lugar en su comunidad.

Cuando Beta descubre el cuerpo decapitado de su amada decide emprender una guerra contra Negan y el resto de las comunidades, así que guía su horda de zombis hacia Alexandria. A ver llegar a los Susurradores, Gabriel, quien vigilaba una torre de avanzada, abandona su posición y comienza a descender por la escalera, rogando por ayuda. Sin embargo, cae, se queda atascado en la escalera de mano y se rompe una pierna.

Una voz responde a las súplicas de Gabriel. Se trata de Beta, quien lo "libera" rebanándole el abdomen. Beta y los susurradores avanzan mientras Gabriel es devorado por la horda. Luego, Beta intenta atacar a Dwight, pero aparece Negan y lo golpea con su rifle y después con Lucille, con tanta fuerza que el bate se destruye.

Sin embargo, la manada de walkers cada vez más abrumadora evita que Negan lo mate, y otros dos susurradores llegan y se lo llevan.

Alpha era una superviviente del apocalipsis zombi y una de las enemigas acérrimas de Rick Grimes (Foto: AMC) Alpha era una superviviente del apocalípsis zombie y una de las enemigas acérrimos de Rick Grimes (Foto: AMC)

¿QUIÉN ES LA MUJER DE LA RADIO Y QUÉ SIGNIFICA LO QUE DIJO?



En conversación con Comicbook.com, la showrunner del drama zombi, Angela Kang, solo adelantó que la identidad de esta persona “será un aspecto importante” de la décima temporada de "The Walking Dead", donde “obtendremos respuestas".



De acuerdo a los cómics, la mujer que contacta con las comunidades aliadas podría ser Stephanie, miembro de la comunidad Commonwealth que mantiene conversaciones en secreto con Eugene. Aunque otras teorías señalan a Alicia Clark, personaje de "Fear the Walking Dead", a Maggie, quien se alejó de Hilltop para seguir a Georgie, y al mismo entorno de Rick Grimes.

"¿Hola? ¿Hola?”, pregunta la voz. "Llamando en vivo. ¿Hay alguien ahí fuera?", concluye. Un dialogo similar se produce en la edición #151 de la novela gráfica: "Este es Eugene Porter llamando en vivo", dice el personaje mientras jugaba con su radio. "¿Alguien por ahí?" continúa. “Este es Eugene Porter llamando en vivo, ¿hay alguien ahí afuera?”.

Aunque inicialmente la radio no recibe respuesta, de pronto la radio cobra vida y se escucha: “Te leo fuerte y claro, Eugene Porter. Entra. ¿Nos lees?". Más tarde se revela que el contacto de Eugene es Stephanie, miembro de Commonwealth, una red con sede en Ohio de más de 50,000 sobrevivientes vinculados en diferentes asentamientos. Esta comunidad es liderada por Pamela Milton y es tan autosuficiente que cuenta con servicios como panaderías, cafés, una sala de tribunal y un estadio de entretenimiento.

Eugene es el primero en hacer contacto con Commonwealth en el cómic de "The Walking Dead" (Foto: Image Comics) Eugene es el primero en hacer contacto con Commonwealth en el cómic de "The Walking Dead" (Foto: Image Comics)

¿QUIÉN SERÁ EL PRÓXIMO LÍDER DE HILLTOP?



Después de la partida de Maggie y el asesinato de ‘Jesus' y Tara a manos de los Susurradores, Hilltop necesita un nuevo líder y según adelantó la showrunner Angela Kang, la elección de un líder será un largo apartado de la historia de la temporada 10 de "The Walking Dead".



"Eso será definitivamente parte de la historia que continúa hacia adelante," Kang confesó a ComicBook. "Ellos terminaron con un vacío de liderazgo y parte del arco de Hilltop como comunidad este año es comenzar como un lugar bien organizado, próspero y bien establecido, pero al final del año perdió una serie de líderes. Ellos van a tener algunos desafíos relacionados con eso".

Cuando empezó esta temporada de la serie de AMC, Michonne insinuó que Daryl tendría que ser el próximo líder de Hilltop. Sin embargo, con Ezekiel ahora conviviendo con ellos, seguro habrá más de un candidato para realizar este trabajo.



"Ellos han recibido básicamente a toda una comunidad de refugiados del Reino", prosiguió Kang. "Entonces, ¿qué significa esto para el futuro de Hilltop? Ese va a ser una gran parte de donde comienza la historia en la siguiente temporada".

¿QUÉ SUCEDERÁ CON NEGAN TRAS EL COMIENZO DE SU REDENCIÓN?



Después de que al final de la novena temporada de “The Walking Dead”, Negan se lanzó contra una tormenta de nieve para recuperar a la hija de Rick Grimes, Angela Kang adelantó que el arco de redención del exlíder de los Salvadores (Saviors) apenas está comenzando. Para la décima temporada debería demostrar su valía para las comunidades aliadas.



“Definitivamente para Negan sabíamos que saltaríamos en el tiempo de una manera que no ocurre en el cómic”, comentó Kang a Comicbook.com sobre las acciones del nuevo Negan, quien incluso regresó por cuenta propia a Alexandria tras escapar por un día de su celda.



“Tuvimos un salto de tiempo mayor. Sabíamos que una dinámica interesante del cómic era la de Negan y Carl. Carl no está en nuestro universo, pero Judith sí, y estábamos muy entusiasmados de verlos. ¿Cómo es la interacción entre Negan y una niña de 10 años, Judith, quien de alguna manera le recuerda a Carl pero que de otras maneras es complemente su propia persona? Y esa fue solo una conexión que pensamos que era interesante explorar. El gran salto de tiempo nos dio la oportunidad de contar historias sobre lo que le sucede a esta persona que ha estado prisión durante tantos años y que ha sufrido los momentos más oscuros de su vida allí. ¿Qué ha estado haciendo? ¿En qué ha estado pensando?”, agregó la showrunner.

Tras el primer golpe de los Susurradores, ¿llegó el momento de que Negan vuelva al ruedo? (Foto: AMC) Tras el primer golpe de los Whisperers ¿llegó el momento de que Negan vuelva al ruedo? (Foto: AMC)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”

Hasta el momento la décima temporada de “The Walking Dead” solo cuenta con un video corto que AMC publicó para confirmar la próxima entrega de la serie. En el clip de apenas veinte segundos únicamente aparecen Alpha y otros dos miembros de los Susurradores.



El primer tráiler probablemente llegue cuando se complete el rodaje y la producción de los nuevos episodios.

ACTORES Y PERSONAJES LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”

Si bien el reparto de la nueva entrega todavía no ha sido anunciado oficialmente por los productores de los shows, personajes como Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Ezekiel (Khary Payton), Eugene (Josh McDermitt) y Judith tienen asegurado su retorno.

En cuanto a Michonne (Danai Guria), se sabe que esa será su última temporada en el show, aunque aún no se sabe si morirá o simplemente se ausentará como Maggie. En última instancia, podría unirse a Andrew Lincoln en las próximas películas.

Por otro lado, Lincoln volverá a “The Walking Dead”, pero no como actor sino como director de un episodio en la décima temporada: "Regresaré para ser director, y mi intención es dirigir el próximo año", confirmó.

Michael Cudlitz, quien interpretó a Abraham en entregas anteriores, también estará a cargo de un capítulo de la próxima entrega. "Tuve la suerte de volver el año pasado y dirigir, y voy a volver esta primavera y dirigir otra", dijo a Entertainment Weekly.

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 10 DE "THE WALKING DEAD"?

Si la siguiente temporada de "The Walking Dead" sigue el mismo calendario que ha funcionado hasta ahora, los siguientes episodios llegarían en octubre del 2019, continuando la historia después de la tormenta de nieve que hizo la vida imposible a los supervivientes.

Por otro lado, es posible que este estreno se retrase, ya que ha sucedido lo mismo con la temporada 5 de "Fear the Walking Dead". Muchos rumores indicaban que abril sería el mes elegido para el estreno de la continuación del spin-off, pero se retrasó la fecha de emisión hasta el 2 de junio del 2019.

Solo queda esperar a que AMC o Fox anuncien alguna fecha oficial para el estreno de la temporada 10 de "The Walking Dead". Lo que es seguro es que Rick Grimes no volverá en la siguiente temporada, pero un personaje femenino hará una aparición especial, algo que se deduce por la escena final de la temporada 9 de la serie.