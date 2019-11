El final de mitad de temporada 10 de “The Walking Dead” llegó el domingo 24 de noviembre y además de confirmar una muerte demostró la inteligencia de Alpha, quien con ayuda de Gamma le tendió una trampa a los alexandrinos y dejó con en vilo a los fans del drama zombi.

Luego de asesinar a Siddiq, Dante se disponía a apuñarlo en la cabeza para evitar que se convierta en walker, pero fue interrumpido por Rosita que buscaba al padre de su hijo. Aunque el infiltrado intento despistarla, ella se dio cuenta del engaño, puso a su bebé en un lugar seguro y se enfrentó a él.

En ese momento, el médico regresa como zombi, pero antes de que pueda llegar a su hijo, Rosita lo apuñala y deja inconsciente a Dante. Frente a un comité conformado por Daryl, Carol, Gabriel y Rosita el traidor confiesa todo lo que hizo por ordenes de Alpha, desde pintar “silenciad a los Susurradores” en las puertas y paredes de Alexandria hasta asesinar a Chreyl y contaminar el agua de la comunidad.

Por otro lado, Gamma reveló la ubicación de la horda de Whisperers a cambió de que Aaron le permita ver a su sobrino. Sin embargo, cuando Daryl, Carol y Aaron llegan al lugar caen en la trampa de Alpha y terminan en un foso atestado de caminantes.

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 10B DE “THE WALKING DEAD”?

Una de las principales interrogantes de la segunda parte de la décimo temporada de “The Walking Dead” es quiénes sobrevivirán a la emboscada de la líder de los Susurradores. En el avance de la segunda parte de esta entrega de la serie de AMC, Gamma llega a las puertas de Alexandria para informar que sus amigos están en problemas. ¿Esto significa que ha cambiado de bando?

Otro tema pendiente está relacionado con Virgil, nuevo personaje que fue sometido por Judith y Michonne y que asegura tener como único objetivo volver con su familia, que se encuentra en una fortificación ubicada en la Isla de Bloodsworth en el estrecho de Tangier, una base naval a dos días.

Michonne decide acompañarlo con la finalidad de conseguir armas, lo que definitivamente dará que hablar en los próximos episodios. ¿Qué sucederá con Michonne? ¿Esta será su salida? ¿Vigil tiene relación con la mujer que Eugene contactó mediante la radio? ¿Tendrá algún vinculo con Commonwealth?

¿Qué sucederá con Negan? El personaje de Jeffrey Dean Morgan no apareció en el episodio de final de temporada de “The Walking Dead”, pero por lo visto en el adelanto, continuará ganándose la confianza de Alpha.

En el video de casi un minuto de duración también se aprecia un nuevo acercamiento amoroso entre Carol y Ezekiel, asimismo, una escena romántica entre Rosita y Eugene. ¿Qué sucederá con estas parejas en la temporada 10B?

TRÁILER DE “THE WALKING DEAD” 10X09

ACTORES Y PERSONAJES

Si bien se espera que los actores principales regresen para los próximo ocho episodios, existen algunas dudas sobre si esos serán los últimos de algunos personajes. Por ejemplo, Ezekiel podría abandonar “The Walking Dead” debido al cáncer de tiroides, una enfermedad que en el mundo post-apocalíptico no tiene cura.

Asimismo, durante el panel de la serie en la San Diego Comic Con, Danai Gurira confirmó su salida del show. "Puedo confirmar que esta es la última temporada en la que estaré en este asombroso programa de TV como Michonne. Me gustaría decir que esta ha sido una de las mayores alegrías en mi vida. Estoy tan agradecida por la experiencia que no puedo expresarme ahora mismo. Mi corazón no se va... no se termina, la conexión entre nosotros nunca acaba. Fue una decisión muy difícil".

La actriz dijo que se sentía atraída a llevar a cabo otras cosas como artista. “Estoy llena de dolor por irme y mucha gratitud a todos ustedes. Los amo, chicos. La familia ‘The Walking Dead’ es para siempre”, dijo.

Pero, así como hay salidas también hay regresos. En una entrevista reciente con Deadline, la actual showrunner Angela Kang reveló que Maggie (Lauren Cohan) volverá a ser parte de la historia.

¿CUÁNDO VOLVERÁ LA TEMPORADA 10 DE “THE WALKING DEAD”?

“The Walking Dead” regresará con la segunda mitad de su décima temporada el domingo 23 de febrero de 2020 a a través de AMC en Estados Unidos y Fox Prime Series en América Latina y España.