"The Walking Dead" temporada 10 será la última de Michonne

El rumor se convirtió en realidad: Danai Gurira, presente en "The Walking Dead" desde el 2012, se despide de la serie en su décima temporada. La noticia se confirmó durante el panel de la serie en la San Diego Comic Con.

"Puedo confirmar que esta es la última temporada en la que estaré en este asombroso show de TV como Michonne. Me gustaría decir que esta ha sido una de las mayores alegrías en mi vida. Estoy tan agradecida por la experiencia que no puedo expresarme ahora mismo. Mi corazón no se va... no se termina, la conexión entre nosotros nunca acaba. Fue una decisión muy difícil", declaró Gurira en el evento.

La actriz dijo que se sentía atraída a llevar a cabo otras cosas como artista. "Estoy llena de dolor por irme y mucha gratitud a todos ustedes. Los amo, chicos. La familia 'The Walking Dead' es para siempre", dijo.

En la próxima temporada de "The Walking Dead", Alpha (Samantha Morton) está decidida a castigar a Michonne (Danai Gurira) y los otros sobrevivientes por romper su parte del trato e invadir territorio ajeno. La adversaria, como se sabe, mató a varios personajes en la temporada 9.

Angela Kang, showrunner de la serie, conversó con Entertainment Weekly sobre la despedida de Michonne.

"Obviamente, Danai ha sido una gran parte de esta serie desde que llegó en la temporada 3 como la figura entre sombras donde salvó a Andrea al final de la temporada 2. Michonne es un personaje favorito tanto de los cómics como de la serie, y amamos a esta persona y personaje, y queremos hacer lo correcto para ella, lo cual es un gran desafío", contó la productora general.

"The Walking Dead" temporada 10 llega por Fox Premium Series el domingo 6 de octubre.